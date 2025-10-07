Entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Asturias: fecha de lanzamiento y precios

Cuenta atrás para comprar las entradas del concierto de Alejandro Sanz en Asturias. El famoso artista de "¿Y si fuera ella?" y "Corazón partío" llegará con su nueva gira a Gijón el próximo mes de junio. Así lo anunció el pasado mes de septiembre el propio cantautor, dentro de su gira “¿Y ahora qué?”, el título de su último proyecto discográfico, que fue lanzado el pasado mes de mayo.

Alejandro Sanz, que se encuentra ahora inmerso en su gira de Latinoamérica, actuará en un total de once ciudades españolas en la próxima primavera-verano. Abrirá la gira en Sevilla el 6 de junio de 2026 y la cerrará en Fuengirola el 24 de julio. El de Gijón será su segundo concierto. Tendrá lugar el 12 de junio (viernes) en el parque Hermanos Castro. La última vez que estuvo en Gijón fue en 2015.

Entonces, artista español con mayor número de premios Grammy de la historia no cantaba en directo en Asturias desde 2004 (Oviedo) y no lo hacía en Gijón desde el memorable concierto en el Molinón de 2001. Es decir, que Alejandro Sanz volverá a Gijón once años después de su última actuación. Ya son años.

Ahora en México

"Todas mis ganas en un solo cartel. ¿Y ahora qué? Gira España. Vamossss" fue el comentario de Sanz en su perfil de la red social Instagram. "Me encanta estar de gira, estoy feliz. Llevamos 16 conciertos en México. Nos quedan 9 aquí, luego Chile, Colombia, Perú, Argentina, Ecuador y España. Y os prometo que da igual cuantas veces me suba al escenario y cuantas canciones salgan de mí, en cada concierto me doy cuenta que la última nota siempre será vuestra. ¿Y ahora qué? Ahora solo puedo daros las GRACIAS", comentó en su última publicación.

Cuándo y dónde comprar las entradas

Las entradas saldrán a la venta esta misma semana. En concreto, el jueves a partir de las 10.00 horas, según ha anunciado la página web oficial de Alejandro Sanz. Las entradas se pueden adquirir desde este enlace y también a través de doctormusic.com , entradas.com , elcorteingles.es.

Para los que se queden sin entradas en Gijón, dentro de la misma gira hay conciertos previstos cerca de Asturias. Es el caso de Bilbao (el 24 de junio) y de La Coruña (el 18 de julio).

Los precios

El precio de las entradas en España es de momento una incógnita, pero si se toman como referencia los precios de su tour por México hablamos entre 50 y 190 euros. En su gira "En Vivo", de 2023 en Oviedo, las entradas se vendieron a partir de los 53 euros.