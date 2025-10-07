De Gijón a Japón: la Banda de Gaitas "Villa de Xixon" hace sonar el Himno de Asturias en la Exposición Universal de Osaka

Primero fueron a Nueva York y ahora están presentes en Osaka. La Banda de Gaitas "Villa de Xixon" se ha convertido en una de las mayores embajadoras en el mundo de la ciudad y de Asturias. La agrupación ha sido invitada a participar en las actividades que se están llevando a cabo en el Pabellón de España en la Exposición Universal de Osaka (Japón).

Allí han ofrecido un concierto en el escenario principal en el que han salido de su zona de confort. Con una mezcla astur-asiática, junto a la banda de jazz Little Band, han sido el espectáculo central de una jornada dedicada a Asturias. Desde el escenario, han tocado los acordes del "Asturias patria querida", junto a un cartel promocionando la región.

El concierto fue seguido por un amplio público que pudo disfrutar del himno y de alguna pieza más de la banda que, poco a poco, va internacionalizándose y ganando repercusión por todo el mundo.

El pasado mes de marzo la banda "Villa de Xixón" desfiló por las calles de Nueva York participando en desfile de San Patricio. Los 48 músicos que la componen deleitaron a los millones de personas que siguieron la marcha, una de las citas más importantes en Estados Unidos.

Durante su desfile tocaron canciones como "El Pichón" o "El otro Finisterre", atravesando Manhattan. Como no podía ser de otra forma, el colofón lo volvió a marchar el Himno de Asturias, interpretado en Times Square.