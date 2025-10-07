"Gijón de Sidra" vuelve a tomar las barras: estas son las claves de un certamen para "celebrar lo autóctono"

Con 34 sidrerías y 13 llagares llegará a las barras la 16.ª edición de "Gijón de Sidra", que se celebrará del 9 al 19 de octubre en numerosos barrios de la ciudad y permitirá a gijoneses y visitantes degustar la tradicional bebida asturiana y también las cazuelas elegidas para la ocasión. "Hay platos espectaculares; desde el punto de vista gastronómico es el mejor año", reivindicó Iván de la Plata, responsable de Fenicia Marketing Gourmet, empresa organizadora. El culín inaugural será el 9 de octubre en la sidrería La Maniega, vencedora del último certamen. También tendrá lugar allí la cata final.

"La sidra es historia, una forma de vida y nuestro vínculo con la tierra y con la gente", resaltó Oliver Suárez, presidente de Divertia, que incidió en que esta será la primera cita de "Gijón de Sidra" desde que la cultura sidrera es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Apuntó Suárez que el certamen es "una celebración de lo autóctono y de la unión de todas aquellas personas que hacen posible esta cultura: llagares, productores, hosteleros, cocineros y quienes disfrutar de nuestra sidra día a día". El pañuelo conmemorativo de esta edición corrió a cargo de la artista Chana Joglar.

Un "oasis en el desierto"

María González, coordinadora de eventos de Fenicia, indicó que el jurado visitará todas las sidrerías a lo largo de las diez jornadas, que volverán a contar con el "sidrobús". Iván de la Plata ensalzó la "pasión brutal" con la que la organización vive "Gijón de Sidra" y abogó por "cuidar y potenciar" la sidra en la ciudad y en la región, antes de encomiar el tirón turístico que genera la cita. "Es una maravilla ver los hoteles con mayor ocupación esos fines de semana", afirmó. "Las sidrerías se han visto tocadas tras el covid y han cerrado algunas emblemáticas, pero 'Gijón de Sidra' es como un oasis en el desierto", apostilló Iván de la Plata, que insistió en las "colas" que se ven en las barras de los chigres durante el certamen como prueba de su atractivo. "Entre todos podemos conseguir grandes cosas con este evento", sostuvo.

Todas las sidrerías de la cita

Las sidrerías participantes serán Baleares 45, Bodegas Anchón, Brasa y Mar Centro, Brasa y Mar Prendes Pando, Cabaña del Santu, Cabañaquinta, Casa Julio Parrilla, Casona de Jovellanos, El Conde, El Mallu, El Museo Sidrería Mesón, El Otro Mallu, El Requexu, El Sitiu de Ñarres, El Tendido Sidrería, Galemar, La Maniega, La Nueva Zamorana, La Tonada de La Guía, La Tonada de Montevil, Los Pomares, Nuevo Llabiegu, Peces de Madera, Pita Pinta, Plaza del Santu, Puente Romano, Sidrería Alberto, Sidrería Champel Gijón, Sidrería El Xuañu, Sidrería Paraíso, restaurante asador Don Pepe, Sidrería Villa Lucía, Sobiñagu y Tururú Sidrería.

Por otro lado, tomarán parte los llagares Menéndez, Acebal, Contrueces, Canal, Frutos, Cortina, Huerces, Trabanco, Castañón, Peñón, Viuda de Angelón, Vallina y Quelo.