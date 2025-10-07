Incuna abre una muestra en Gijón con una selección de 25 obras de su certamen de fotos

En la edición pasada de las Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial, que organiza la Asociación de Arqueología Industrial Incuna, hubo un simposio en el que el foco recayó, nunca mejor dicho, sobre una infraestructura muy concreta: los faros. Ese interés llamó la atención del presidente del colectivo, Miguel Areces, que valoró que la temática aunaba la doble vertiente "patrimonial y tecnológica", una que defienden y divulgan desde su grupo. Esta semilla germinó y acabó siendo la temática del XXII Certamen Internacional de Fotografía de Incuna, del cual ahora se ofrece una muestra con 25 de las fotografías participantes en el Antiguo Instituto de Gijón hasta el 15 de octubre. No obstante, la exhibición será itinerante y recalará también en Oviedo y Avilés antes de culminar el año para continuar en otras plazas en 2026.

Al concurso se presentaron más de un centenar de propuestas, según concretó Areces ayer, en la inauguración de la muestra. De ellas, pasaron el corte 94 y fueron dos las que se alzaron con los premios, que se fallaron el pasado 30 de septiembre. El primer premio fue para Javier García Pérez, por una instantánea del mar azotando el faro de Felgueiras, en Oporto (Portugal); el segundo, recayó en Sebastián Cantos Navalón, que capturó una una aurora boreal en el faro Dyrhólaey, en Islandia.

"Tratamos de realzar el patrimonio industrial, una temática a veces incomprendida y sujeta a los cambios de tecnología", expresó el presidente de Incuna. Los faros son "muestras del siglo XX, testimonios de la historia contemporánea sobre los que queremos sensibilizar respecto a su valor", afirmó Areces, que inauguró la exposición, ante una treintena de personas, junto a la concejala de Cultura gijonesa, la forista Montserrat López. La edil agradeció los esfuerzos del colectivo por la conservación y "mantener viva la memoria del pasado colectivo y que Gijón siga siendo referente en la difusión de su patrimonio".