Le amenaza con un cuchillo y le saca dos dientes: la pelea entre dos personas en Carreño que se juzga ahora en Gijón

Una pelea a plena luz del día y que pudo acabar en tragedia. Los magistrados de la sección octava de la Audiencia Provincial de Gijón juzgarán este miércoles los hechos que ocurrieron el 12 de marzo de 2022, cuando dos personas se enzarzaron en una pelea en la que hubo armas de por medio.

Según recoge la Fiscalía, sobre las 10.00 horas estas dos personas comenzaron a discutir, elevando el tono y llegando a las agresiones físicas. Una de ellas, portando un cuchillo, llegó a amenazar con el objeto punzante a la otra, poniéndoselo en el cuello. También le golpeó en el rostro, provocándole la pérdida de dos dientes. Este, a su vez, también atacó al otro individuo, provocándole lesiones.

El resultado de la reyerta acabó con ambos acusados por el Ministerio Fiscal. Por un lado, al hombre que portaba el cuchillo le considera autor de un delito lesiones y por el que se le solicita una condena de 3 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En concepto de responsabilidad civil, reclama que indemnice al segundo acusado con 4.480 euros más la cantidad que sea necesaria para la reposición de las piezas dentarias.

En el caso de la otra persona implicada, la Fiscalía le acusa como autor de un delito leve de lesiones, por el que debe pagar una multa de 2 meses con una cuota diaria de 8 euros, más las costas. En ambos casos deberán abonar los gastos médicos ocasionados y los intereses legales correspondientes.