Le amenaza con un cuchillo y le saca dos dientes: la pelea entre dos personas en Carreño que se juzga ahora en Gijón
El agredido también le provocó lesiones al acusado que portaba el arma blanca
La Fiscalía solicita 3 años y seis meses de prisión para el primero y una multa de 2 meses con cuota diaria de 8 euros al segundo
Una pelea a plena luz del día y que pudo acabar en tragedia. Los magistrados de la sección octava de la Audiencia Provincial de Gijón juzgarán este miércoles los hechos que ocurrieron el 12 de marzo de 2022, cuando dos personas se enzarzaron en una pelea en la que hubo armas de por medio.
Según recoge la Fiscalía, sobre las 10.00 horas estas dos personas comenzaron a discutir, elevando el tono y llegando a las agresiones físicas. Una de ellas, portando un cuchillo, llegó a amenazar con el objeto punzante a la otra, poniéndoselo en el cuello. También le golpeó en el rostro, provocándole la pérdida de dos dientes. Este, a su vez, también atacó al otro individuo, provocándole lesiones.
El resultado de la reyerta acabó con ambos acusados por el Ministerio Fiscal. Por un lado, al hombre que portaba el cuchillo le considera autor de un delito lesiones y por el que se le solicita una condena de 3 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En concepto de responsabilidad civil, reclama que indemnice al segundo acusado con 4.480 euros más la cantidad que sea necesaria para la reposición de las piezas dentarias.
En el caso de la otra persona implicada, la Fiscalía le acusa como autor de un delito leve de lesiones, por el que debe pagar una multa de 2 meses con una cuota diaria de 8 euros, más las costas. En ambos casos deberán abonar los gastos médicos ocasionados y los intereses legales correspondientes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro: 'Somos fraternidad y esperamos que la Unidad Pastoral abra un nuevo camino
- Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- Cinco heridos (uno de consideración) tras accidentarse un autobús urbano en Gijón
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Grave accidente de madrugada en Gijón con un motorista herido: 'El casco le salió despedido
- La Feria de Stocks regresa a Gijón con más expositores que nunca: 'Es un gran escaparate para los comercios locales
- ¿Qué es una zona tranquila urbana? Este es el parque de Gijón que se convertirá en una isla 'antirruido' para 'escapar del estrés ambiental