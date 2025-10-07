Un libro para condensar la historia de El Molinón, "emblema" de la ciudad

Los avatares, propietarios, partidos, hitos o eventos sociales de "un emblema". Eso, y más, podrán encontrarse quienes le echen el lazo al libro "Estadio El Molinón-Enrique Castro, Quini: Historia del campo decano del fútbol español (1908-2025)", de los periodistas José María Ceinos, veterano ex redactor de LA NUEVA ESPAÑA, y José Luis Rubiera, histórico jefe de prensa del Sporting. Una obra presentada ayer en el salón de recepciones del Ayuntamiento que arroja luz sobre el campo de fútbol profesional más antiguo de España. "Nos tenemos que sentir todos orgullosos", reivindicó Ceinos.

Fue un acto de presentación largo, con varios intervinientes. Desgranó José Luis Rubiera algunos episodios que marcan la rica historia del municipal gijonés. Por ejemplo, que en El Molinón se coronó la selección española militar como campeona del mundo en 1965; o que el estadio albergó el primer partido televisado en directo de la Segunda División. "Es un auténtico vergel de historia futbolística", ensalzó Rubiera, que indicó que El Molinón fue escenario del funeral de Quini, de una misa por Manolo Preciado o de bautismos de testigos de Jehová. También, por supuesto, de partidos del Mundial de 1982.

A José María Ceinos le precedió en el turno de palabra el catedrático de Historia Ramón Alvargonzález, para el que Gijón "tiene el honor y privilegio de contar con el estadio más antiguo de España". También elogió el libro, editado por Grupo Nortegráfico y patrocinado por Divertia. "Une el rigor de una investigación académica con la amenidad de un reportaje periodístico", sostuvo Ramón Alvargonzález, para quien la obra "presta un importante servicio a la ciudad". Esta, en su primer capítulo, aborda el marco socioeconómico en el que aparece el fútbol en "el chiquito Londres". "El Molinón es un emblema", agregó el historiador.

Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local, señaló que el estadio "ha sido testigo de partidos memorables y protagonista de la historia cotidiana, cultural y social de Gijón", manifestó Martínez Salvador, que alabó el "rigor y emoción" que los autores pusieron en el libro sobre "un símbolo de pertenencia". "Es un campo que resistió guerras, transformaciones urbanas y cambios generacionales", apostilló el forista, que reivindicó la obra de Ceinos y Rubiera como "un documento necesario".

De la faceta musical de El Molinón habló Oliver Suárez, presidente de Divertia, que declaró que el estadio "se convirtió en parada obligada para los grandes". Por allí han pasado, entre otros, Tina Turner, Sting, Bruce Springsteen, "The Rolling Stones" o Alejandro Sanz. "Eran noches en las que el país y parte de Europa miraba a Gijón, noches que no cesamos en el ánimo de volver a repetir", proclamó Suárez, que abogó por la "sensatez" en cuanto a la realidad económica respecto a la posibilidad de traer grandes conciertos internacionales. "Eso no significa que renunciemos; seguimos trabajando", culminó.