Todo listo para la gran exposición de Unicaja en Gijón: así será la colección de arte que llenará el Revillagigedo
La entidad traerá a Gijón 84 de más de medio centenar de artistas, entre ellos Juan Genovés y Darío de Regoyos, en una muestra "adaptada" al palacete
Todo listo. El Palacio de Revillagigedo de Gijón acogerá a partir del 16 de octubre, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)", que permanecerá abierta al público hasta el 28 de diciembre. La muestra reúne 84 obras, seleccionadas de los fondos de la colección de arte de Unicaja, que abarcan desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el siglo XX, ofreciendo un recorrido por siglo y medio del arte español e internacional.
La exposición, comisariada por Gretel Piquer, presenta una selección de más de 70 artistas, explica Unicaja, que de ellos destaca a Evaristo Valle, Darío de Regoyos, María Gutiérrez Blanchard, Fernando Zóbel, Gustavo Torner, Juan Genovés, Eduardo Úrculo, Isabel Villar y Juan Uslé. "Sus pinturas aportan una visión panorámica de la evolución de la creación contemporánea en España, en paralelo a otras obras de firma internacional, a lo largo de siglo y medio de historia del arte", señala la entidad. Las piezas, añade, han sido seleccionadas por Javier Barón
Siete secciones
La exposición se distribuirá en siete secciones temáticas, que abarcan distintos periodos y movimientos artísticos. La primera de ellas, "Del realismo al simbolismo", explora estos dos grandes movimientos del siglo XIX. La sección "Postimpresionismo" reúne a artistas que rompieron con la tradición académica a finales del siglo XIX, mientras que "La influencia de las vanguardias" destaca a aquellos creadores que renovaron radicalmente el arte. "La posguerra" analiza la recuperación de la tradición española y la valoración del paisaje como cauces de una modernidad temperada tras la Guerra Civil, y la sección "Informalismo y neofiguración" muestra la evolución artística de los años 50 y 60. Artistas norteamericanos y europeos del minimalismo, el arte conceptual y el neoexpresionismo protagonizan "Mirada internacional", y "Vuelta a la pintura" cierra el recorrido con el retorno a la figuración en las décadas de 1980 y 1990.
El montaje de la exposición "se ha adaptado a las características del Palacio de Revillagigedo, propiedad de la Fundación Cajastur, permitiendo un recorrido cronológico en su planta irregular, organizada en torno a un patio central", completa Unicaja, que señala que, a través de esta exposición, "reafirma su compromiso con la puesta en valor y difusión del patrimonio artístico en su compromiso con la cultura y el desarrollo económico y social de sus territorios de actuación y, en este caso, Asturias, como una de sus regiones origen y donde mantiene un fuerte arraigo".
