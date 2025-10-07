Mil invitados procedentes de 30 países estarán en la fiesta de cumpleaños más inclusiva de Gijón

Alrededor de un millar de personas de una treintena de países participarán este fin de semana en Gijón en el VIII Congreso internacional en torno a la Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE). Una cita en el recinto ferial "Luis Adaro" –entre los días 10 y 12– organizada por la Fundación Alpe bajo el lema "Abrazando futuro". El congreso tiene este año una connotación especial al coincidir con las bodas de plata de la entidad que ha convertido Gijón en punto de referencia a nivel internacional en el estudio y el trabajo en el campo de la acondroplasia. Un cumpleaños cuyo festejo se colará en forma de concierto en la sala Acapulco entre las ponencias, charlas y talleres programados.

"Gijón volverá a demostrar un año más que es una ciudad amable, tolerante con el diferente y donde las personas que vengan a nuestro congreso no encontrarán una mirada de rechazo", reivindicó Susana Noval, directora de la Fundación Alpe, durante el acto de presentación del congreso en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Gijón y de la mano de la Vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega.

Médicos, educadores, investigadores, afectados y familiares se van a dar cita en un encuentro donde tanta importancia tienen las explicaciones sobre los últimos avances médicos y nuevos fármacos comercializados o en fase de estudio como la reflexión sobre elementos relacionados con la educación y los derechos sociales. Por ello, una de las mesas de trabajo está pensada para poner en marcha, a nivel internacional, un protocolo de intervención ante casos de discriminación que sufra el colectivo. "Lo grotesto y las campañas bufonescas han quedado atrás pero siguen las discriminaciones sutiles. El desafío está en trabajar en lo que no es tan evidente", indicó Noval.

El congreso es también una oportunidad para que personas de todo el mundo puedan hacer consultas directas con los especialistas participantes. Razón de que se desplacen hasta Gijón gente de tantos países en busca de un diagnóstico o una segunda opinión.

Pumariega reinvindicó en la presentación del evento que "Gijón se enorgullece de acoger este congreso, que convierte a la ciudad en referente internacional de inclusión y cooperación" y de compartir con la Fundación Alpe valores como "el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. Aquí las personas y sus historias son el verdadero motor".

Un "desde Gijón queremos seguir siendo vuestros aliados. Sois un verdadero orgullo para Gijón" fue el mensaje final de Pumariega a la Fundación Alpe, que entre otros honores es medalla de plata de la villa.