Paula Comitre lleva el flamenco al Antiguo Instituto de Gijón con el espectáculo "Après vous, madame"
La función estaba enmarcada en la programación de "Danza Xixón"
El Antiguo Instituto fue escenario este martes de la función "Après vous, madame", de Paula Comitre, que ofreció un espectáculo flamenco que reimagina la figura de Antonia Mercé “La Argentina”, fusionando tradición y vanguardia con danza, música y artes plásticas. El encuentro se enmarcaba en la programación de "Danza Xixón".
