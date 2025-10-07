Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paula Comitre lleva el flamenco al Antiguo Instituto de Gijón con el espectáculo "Après vous, madame"

La función estaba enmarcada en la programación de "Danza Xixón"

Paula Comitre, durante el espectáculo.

Paula Comitre, durante el espectáculo. / Luisma Murias

El Antiguo Instituto fue escenario este martes de la función "Après vous, madame", de Paula Comitre, que ofreció un espectáculo flamenco que reimagina la figura de Antonia Mercé “La Argentina”, fusionando tradición y vanguardia con danza, música y artes plásticas. El encuentro se enmarcaba en la programación de "Danza Xixón".

Público asistente a la obra, en el Antiguo Instituto.

Público asistente a la función, en el Antiguo Instituto. / Luisma Murias

