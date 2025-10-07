La Policía de Gijón detiene a dos integrantes de una banda criminal colombiana que distribuía droga en Asturias

La Policía Nacional de Gijón, en coordinación con la Jefatura Superior de Policía de Asturias, ha incautado 6,5 kilogramos de cocaína y ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer de 51 y 21 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. "Son considerados integrantes de una organización criminal colombiana dedicada al transporte, almacenaje y distribución sustancias estupefacientes", señalan los agentes.

La investigación, aclara la Policía en un comunicado, comenzó a mediados de agosto, "cuando se recibieron informaciones vecinales sobre un individuo de origen colombiano que residía en Avilés y que realizaba frecuentes desplazamientos inusuales". Así, el pasado 23 de septiembre, los investigadores determinaron que el sospechoso volvía de un viaje con mercancía, montando un dispositivo policial hasta Avilés, lugar donde fue interceptado. En el vehículo viajaba el detenido junto a una mujer.

Droga incautada. / Policía Nacional

En el interior del vehículo, añade el Cuerpo, se localizó una mochila con los 6,5 kilogramos de cocaína, procediendo inmediatamente a la detención de los ocupantes de coche. "Con esta intervención, la Policía Nacional logra frenar un importante canal de entrada, almacenamiento y distribución de cocaína en Asturias, además de esclarecer posibles delitos relacionados con esta actividad criminal", añaden los agentes. Una vez finalizadas las investigaciones y el atestado policial los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Avilés, determinando su ingreso en Prisión.