El PP denuncia "mil millones" en obras sin acometer por el PSOE en Gijón

El presidente del Partido Popular de Gijón, Andrés Ruiz, acusó ayer al Gobierno de Pedro Sánchez y al de Adrián Barbón de mantener "paralizadas o incumplidas obras por valor de mil millones de euros en Gijón". Lo hizo durante la reunión de la junta directiva local del partido, en la que denunció "el intolerable trato" que, a su juicio, ambos ejecutivos dispensan a Asturias y, en especial, a la ciudad.

"Un clamor recorre Asturias en torno a la paralización de nuestras infraestructuras y Gijón es el epicentro de los incumplimientos", señaló Ruiz, que recordó que el plan de inversiones anunciado por el Gobierno central en 2022 incluía el metrotrén (315 millones), la estación intermodal (321 millones), el desdoblamiento Lloreda-Veriña (60 millones) y el vial de Jove (227 millones). "En cuanto al vial de Jove, el Gobierno prometió reinvertir los fondos en la ciudad, pero el dinero se ha esfumado entre prórrogas presupuestarias y prebendas a otros territorios", criticó. Ruiz lamentó que, mientras tanto, "más de mil camiones diarios siguen atravesando La Calzada sin un plan de accesos al puerto de El Musel". Por ello, hizo un llamamiento a la unidad política y social: "Debemos caminar en unidad como ciudad para hacer frente al olvido y el desprecio que Sánchez y Barbón hacen a Gijón".

Comisión paritaria del partido

En la reunión, la Junta Directiva también aprobó por unanimidad la composición de la nueva Comisión Paritaria Partido-Grupo Municipal, integrada por Andrés Ruiz, David Cuesta, Cristina Villanueva, Adrián Carneado y Carlos Álvarez, junto a los cinco concejales del grupo popular en el Ayuntamiento. Con su reactivación, el PP busca seguir impulsando la coordinación entre el partido y sus ediles y "dar continuidad a una estructura tradicional del partido en Gijón", remarcó Ruiz.