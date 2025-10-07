Puesta a punto de Los Pericones: así luce la reforma del gran parque de Gijón

El parque de Los Pericones encara la recta final de la renovación de su zona de juegos infantiles. El área de Medio Ambiente, que está compaginando esta mejora con la sustitución de las casetas de servicio del circuito deportivo del "Kilometrín", señala que ambas actuaciones están a punto de finalizar y que, en el caso de Los Pericones, la inversión total ha superado los 225.000 euros.

El acondicionamiento del parque se ha dividido en dos contratos. Uno para el acondicionamiento de la solera, encargado a la empresa Jarditania por un total de 66.489,50 euros, y otro para el suministro e instalación de los nuevos juegos infantiles del parque, tarea a cargo de Konpan y con un presupuesto de 159.478 euros.

La nueva zona de juegos infantiles ocupa 560 metros cuadrados y divide las instalaciones por edad y tipos de juego. Así, hay una zona adaptada para niños son capacidades diversas, en un recinto de caucho de 90 metros, y con juegos específicos para niños "con problemas de estabilidad". Hay, después, una zona de cuerdas y trepas, otra de juegos variados, un área de agua y arena para la práctica de juegos sensoriales y una zona de tirolina.

"El proyecto cumple con una demanda histórica de los vecinos de Ceares que llevaba años sin respuesta", aseguró el popular Rodrigo Pintueles, edil de Medio Ambiente: "Este tipo de actuaciones son el resultado de una planificación responsable y de la escucha activa a las necesidades de los barrios". “Una vez finalizados estos trabajos, el barrio contará con una de zona de juegos cinco estrellas, de las mejores de la ciudad”, añadió el edil.

Nuevas casetas en el "Kilometrín"

Por su parte, en la zona del "Kilometrín" ya ha concluido la demolición de las antiguas casetas, que estaban en mal estado, y se ha comenzado la sustitución por las dos nuevas marquesinas de madera. Se prevé que la instalación finalice esta misma semana.

Esta otra mejora, adjudicada a Jardinería Costa Verde S.L. (6.001,60 euros) y Tinastur (por 10.543,94), "permitirán restaurar el servicio de vestuarios y resguardo a los usuarios del circuito deportivo, garantizando mejores condiciones de seguridad y funcionalidad", según el Ayuntamiento.

“Mantenemos nuestro compromiso de ir mejorando día a día los espacios y equipamientos de zonas verdes más utilizadas por los gijoneses”, señaló Pintueles. “La renovación de elementos deteriorados y la mejora del equipamiento urbano es clave para garantizar espacios públicos seguros, accesibles y agradables para todos”, añadió.