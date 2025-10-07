La segunda edición del semillero de bandas de "Xixón Fem Music", en marcha

Visibilizar la brecha de género en el ámbito de la música a nivel local e impulsar acciones para reducirla son algunos de los objetivos del proyecto "Xixón Fem Music" de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. El Antiguo Instituto acogió este martes la presentación de la segunda edición del semillero de bandas del citado proyecto, en una apuesta por la formación de nuevos grupos constituidos en exclusiva por mujeres, contando con la tutorización de tres profesionales como Mar Álvarez, Sil Fernández y Cris Montull.

El plazo para la nueva convocatoria concluirá el 16 de octubre y, además, el día 25, a las 18.00 horas, el centro municipal integrado de El Llano acogerá el concierto-presentación de este segundo semillero, con la actuación de las bandas de la primera edición, otras músicas amateur y la banda que integran las tutoras, "Las Tichers". Los grupos surgidos de la primera edición, "Cubo de Kubrick", "Incidencias" y "Six-On", continúan su actividad de manera autónoma una vez concluido el apoyo del proyecto.