La segunda edición del semillero de bandas de "Xixón Fem Music", en marcha
El concierto de presentación del proyecto, que pretende visibilizar la brecha de género en el ámbito musical, será el 25 de octubre en El Llano
S. G.
Visibilizar la brecha de género en el ámbito de la música a nivel local e impulsar acciones para reducirla son algunos de los objetivos del proyecto "Xixón Fem Music" de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. El Antiguo Instituto acogió este martes la presentación de la segunda edición del semillero de bandas del citado proyecto, en una apuesta por la formación de nuevos grupos constituidos en exclusiva por mujeres, contando con la tutorización de tres profesionales como Mar Álvarez, Sil Fernández y Cris Montull.
El plazo para la nueva convocatoria concluirá el 16 de octubre y, además, el día 25, a las 18.00 horas, el centro municipal integrado de El Llano acogerá el concierto-presentación de este segundo semillero, con la actuación de las bandas de la primera edición, otras músicas amateur y la banda que integran las tutoras, "Las Tichers". Los grupos surgidos de la primera edición, "Cubo de Kubrick", "Incidencias" y "Six-On", continúan su actividad de manera autónoma una vez concluido el apoyo del proyecto.
- Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro: 'Somos fraternidad y esperamos que la Unidad Pastoral abra un nuevo camino
- Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- Cinco heridos (uno de consideración) tras accidentarse un autobús urbano en Gijón
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Grave accidente de madrugada en Gijón con un motorista herido: 'El casco le salió despedido
- La Feria de Stocks regresa a Gijón con más expositores que nunca: 'Es un gran escaparate para los comercios locales
- ¿Qué es una zona tranquila urbana? Este es el parque de Gijón que se convertirá en una isla 'antirruido' para 'escapar del estrés ambiental