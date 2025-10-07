Tabacalera da otro paso: dos ofertas para ejecutar la obra del centro de arte de Gijón

Aunque la cifra podría incrementarse con la llegada de alguna propuesta por correo – algo poco habitual en los últimos tiempos– dos eran las ofertas registradas ayer en la plataforma de contratación del Ayuntamiento al cerrarse, a las cinco de la tarde, el plazo para participar en la licitación de las obras del centro de arte Tabacalera. Una licitación marcada por dos grandes cifras – 21.448.640 euros de presupuesto y un plazo de ejecución de 42 meses– que buscan dar vida a uno de los grandes proyectos de ciudad . Y pieza sobre la que se ordena la "vía gijonesa" de la cultura defendida por el gobierno de Carmen Moriyón.

Desde el Ayuntamiento se entiende que la complejidad de las obras y lo ajustado de los precios han podido ser elementos que frenaran la decisión final de presentar una oferta de alguna de las empresas que sí mostraron interés por el proyecto haciendo preguntas a la mesa de contratación o participando en la visita que se organizó para que los futuros contratistas conocieran el espacio. Pero en base a esos dos mismos argumentos, el Ayuntamiento está satisfecho con la participación lograda que garantiza, salvo desastre, que el gran proyecto de Tabacalera sigue adelante. Ambas ofertas fueron registradas en las últimas horas de un plazo que se abrió a principios de septiembre y sobre el que el Ayuntamiento emitió un anuncio previo en marzo.

Estudiar ofertas

Ahora toca que la mesa de contratación estudie las ofertas, empezando por el cumplimiento de los requisitos para ser aceptadas. Si se cumplen los plazos que maneja el equipo de gobierno los trámites de la adjudicación podrían completarse de tal manera que se pudieran ver ya máquinas entre marzo y abril del año que viene. Aquí empezarían a contar esos tres años y medio de trabajos aunque la posibilidad de actuar por fases permitiría tener operativo a finales de 2027 el edificio que debe albergar el museo Nicanor Piñole. El resto de la actuación estaría rematada en 2029.

El proyecto, que eleva su coste a 22,2 millones al sumar los 840.000 euros de la dirección de obra, no supone solo poner en marcha la pieza central sobre la que el actual gobierno ha diseñado la propuesta cultural del futuro. También es, por su cuantía económica, uno de los grandes proyectos de impulso exclusivamente municipal a desarrollar en los próximos años. Algo que ya se deja ver en los presupuestos del Ayuntamiento. El proyecto de presupuestos para 2026 ahora mismo en tramitación fija una partida de 2,5 millones para esta obra. En el presupuesto actual ya hay otro millón reservados para lo mismo.

Justo esta semana –aunque la resolución es por ahora provisional y va a ser recurrida–el Ayuntamiento de Gijón recibía la mala noticia de que no le eran concedidos fondos FEDER para su proyecto "Cimavilla 2030". Gijón pedía una subvención de 12 millones para actuaciones en el barrio valoradas en algo más de 24 millones. Y en ese listado de actuaciones tenía un protagonismo especial Tabacalera sobre la que se fijaba una petición de subvención de unos 6 millones de euros para la parte de la obra vinculada al edificio histórico. Sin estos fondos europeos, y a falta de testar otras opciones de ayuda, el Ayuntamiento pagará todo.

La obra que ahora se contrata no empieza de cero ya que en los últimos años se ha desarrollado actuaciones muy potentes en el edificio histórico, el que acabó siendo fábrica de tabacos tras haber sido convento. A lo largo de esta nueva fase toca completar la adecuación del edificio histórico y hacer las dos edificaciones que conforman el volumen de nueva construcción. En la última planta de uno de esos nuevos edificios estaría el museo Piñole, por debajo una zona de oficinas municipales y un gran auditorio. La segunda edificación, de menor envergadura, está reservado en principios a usos hosteleros.

Entre el edificio histórico y el nuevo, que se propone como "austero, sobrio y compacto", estará el tercer pilar del proyecto: una gran plaza pública como vestíbulo de acceso al complejo cultural y nuevo punto neurálgico en la vida del barrio de Cimavilla. Al futuro complejo se podrá entrar por las calles María Bandujo y Emilio Muñoz "El Negro". Aquí con la instalación de un ascensor para salvar la pendiente. En esa fachada norte , la más próxima al Cerro de Santa Catalina, se propone una gran franja verde donde poder hacer exposiciones al aire libre o pequeños actos y que, al tiempo, suponga un guiño al "paso de carros" de la Fábrica de Tabacos.

Además, Tabacalera permitirá generar un nuevo circuito histórico-artístico en el casco histórico de la ciudad vinculándose a las Termas Romanas del Campo Valdés, el Elogio del Horizonte, la sala de exposiciones de la Autoridad Portuaria, el Museo Juan Barjola y el Palacio Revillagigedo, donde se expondrá la obra de Piñole en ese tiempo intermedio en que su museo en la plaza de Europa esté cerrado y aún no esté operativo su emplazamiento en el complejo museístico de Tabacalera.