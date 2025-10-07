UNED estrena en Gijón el nuevo curso para personas mayores de 55 años

UNED estrenó en Gijón su nuevo curso lectivo, en un año en el que cumplen tres lustros en Asturias, con el programa de mayores a 55 años a los que se han apuntado 200 personas, llenando todas las plazas disponibles. En la inauguración estuvo presentes el director de UNED Asturias, Juan Carlos Menéndez Mato, que ha agradecido "la fidelidad" de los alumnos de este programa. El director ha subrayado la centralidad que tiene Asturias en la oferta de este año, al estar presente en tres de las asignaturas, desde las perspectivas del clima, la historia y el paisaje.

Menéndez Mato ha animado al alumnado a preguntar a los profesores todas sus dudas y a contribuir a que las clases "resulten participativas, como han venido haciendo hasta ahora". El director ha estado acompañado de la responsable del programa, Remedios Zapico, que ha deseado que el nuevo curso de UNED Sénior sea "un éxito", algo que se conseguirá "colaborativamente". La profesora ha expresado su deseo de que los contenidos impartidos tengan "consecuencias positivas en la vida del alumnado".

A continuación, Álvaro Gutiérrez Rodríguez ha impartido la primera clase de la asignatura "El planeta que se calienta: del Ártico a Asturias", en la que se recorren las claves del calentamiento global desde una perspectiva actual y cercana. El primer cuatrimestre de UNED Sénior se completa con las asignaturas "Ópera y tragedia, una historia de amor", de Javier Almuzara; "El territorio de la actual Asturias entre la Prehistoria y el final de la Antigüedad", a cargo de Tomás Rodríguez Vicente; y "Asturias: espacio, tiempo y forma", que impartirá David Olay Varillas.