A vueltas con el plan de la llingua de Gijón: ni batalla judicial, ni una retramitación clara
El asunto centra el debate de la reunión del conseyu asesor
La edil de Cultura, Montserrat López Moro, responsable del área de llingua asturiana dentro de la estructura de gobierno, confirmó ayer a los miembros del Conseyu Asesor de la Llingua la decisión de poner freno al proceso judicial abierto sobre el Plan de normalización llingüistica de Gijón, que Vox llevó a los tribunales.
El Ayuntamiento no recurrirá, como sí hizo con el primer fallo judicial, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que mantuvo la nulidad del plan aprobado en el Pleno gijonés, y previamente en el conseyu asesor de la llingua.
Lo que no tiene claro aún el gobierno local, o eso transmitió la edil a los reunidos, es que se va a hacer ahora para dejar de tener un plan anulado. López Moro explicó que se están ampliando las consultas con expertos y juristas de cara a tomar una decisión. Parte de los miembros del Conseyu reivindicaron rehacer la tramitación del plan para cubrir las carencias detectadas en el fallo judicial, desde la falta de información pública a una memoria económica.
La sesión del Conseyu sirvió también para presentar las actividades de la Oficina de Normalización Llingüística
