El balneario de San Lorenzo se reactiva y el Arbeyal tendrá un mural: las decisiones del Pleno de Gijón

El balneario de la playa de San Lorenzo, a la altura de la escalera 13, volverá a tener uso público y el paseo del Arbeyal mejorará su estética con una actuación de arte urbano. Dos acciones anunciadas ayer desde el equipo de gobierno al final de un Pleno que arrancó con la incorporación como nuevos ediles de Ana Belén Murias (PSOE) y Alejandro Farpón (IU) y una declaración institucional de adhesión al manifiesto de la Alianza por las infraestructuras por la supresión del peaje del Huerna, que fue aprobada por unanimidad. De las escasas unanimidades en más de cuatro horas de sesión plenaria.

Fue Gilberto Villoria, edil de Infraestructuras, quien explicó la hoja de ruta para el balneario de San Lorenzo. Y lo hizo en respuesta a un ruego del socialista José Ramón Tuero, al que acusó de intentar apuntarse el tanto de un proyecto que Foro ya había comprometido con los vecinos de La Arena. El Ayuntamiento ha procedido a encargar un estudio de la situación del espacio, que ahora solo tiene ocupada una parte por Emulsa y el personal de Salvamento de playas. A partir del resultado de ese informe se diseñará, en colaboración con las entidades, un plan de usos para que pueda volver a dar servicio a los ciudadanos. Algo que no ocurre desde 2020. Si se necesita inversión, adelantó Villoria, habría que plantearse una modificación presupuestaria.

Alejandro Farpón y Ana Belén Murias, entrando al Pleno. / Ángel González

Fue un ruego de la edil de Vox, Sara Álvarez Rouco, pidiendo alguna mejora en la nave que la EMA tiene al lado de su sede central, la que llevó al forista Jesús Martínez Salvador a adelantar el anuncio de una actuación ya prevista por la empresa en el marco de su 60.º aniversario. Rouco también consiguió el apoyo del gobierno a su ruego de reajustar la línea 16 de Emtusa para dar servicio a los vecinos mientras esté operativo el centro sanitario provisional.

Un "sí" con "pero" incluido se llevaron Podemos e IU en sus ruegos, respectivamente, de establecer una línea de encuentro entre estudiantes de actividades artísticas y comerciantes para la decoración de escaparates y de crear una objetoteca municipal de préstamo de materiales con usos muy puntuales, desde herramientas de bricolaje a sillas de ruedas. En el primer caso la apuesta de la Vicealcaldesa, Ángela Pumariega, es que sea la Unión de Comerciantes quien lo gestione y en el segundo Rodrigo Pintueles, presidente de Emulsa, lo dejó a la espera del análisis jurídico sobre la posible responsabilidad municipal si se produjeran daños con esos objetos.

Sin fechas para el plan de vías y un nuevo plan antipolución

No mucho más pudieron rascar los grupos de la oposición, que vieron cómo la mayoría del gobierno tumbaba todas las proposiciones votadas. Así, no habrá tasa turística ni reorganización del área de juventud como pedía el PSOE, ni ayudas a propietarios de locales vacíos para que los rehabiliten como planteó Vox. Tampoco se impulsará un debate sobre el modelo de festejos, idea compartida por IU y Podemos. La decisión de IU de no aceptar la enmienda del gobierno supeditando una estrategia local en favor del sector audiovisual a que Gijón sea la sede de la Filmoteca de Asturias hizo que esta proposición tampoco saliera.

Los planes para el entorno del plan de vías y la contaminación en la zona oeste fueron motivo de preguntas de Olaya Suárez (Podemos). Las respuestas no trajeron novedades. Ni hay fecha para la firma del nuevo protocolo de Gijón al Norte que impulse las obras –"en los próximos meses", fue la respuesta del edil de Urbanismo– ni planes para adecuar el suelo entre el Museo del Ferrocarril y la estación. Un terreno, dejó claro Jesús Martínez Salvador, que es de Adif. Tampoco hay fecha para un nuevo plan de calidad del aire, aunque el Ayuntamiento mantiene vigentes sus acciones, remató Pintueles.

"No le voy a admitir reprimendas"

Se podía pensar que la petición por parte de la edil de Vox, Sara Álvarez Rouco, de la reprobación de la forista Monserrat López Moro, y el cara a cara entre ambas iba a ser el momento más tenso del Pleno ordinario de octubre. No fue así. La tensión llegaba minutos después con Rouco como una de sus protagonistas. ¿La otra? La propia Alcaldesa, Carmen Moriyón, que acabó dando un primer aviso de expulsión a la edil de Vox por hablar sin tener el uso de la palabra. El rifirrafe arrancó cuando Rouco pidió a la Alcaldesa que actuara ante un comentario del portavoz de IU, Javier Suárez Llana, referida a una intervención de la representante de Vox en un punto anterior. Rouco, cuyos enfrentamientos con los portavoces de IU y Podemos son habituales, reprochó a la Alcaldesa un trato distinto a Vox al gestionar el Pleno.

El diálogo fue subiendo de tono hasta que Moriyón le espetó a Rouco un "no le voy a admitir reprimendas" y Rouco le respondió con un "que no me grite, que no me alce la voz". De ahí se pasó a un aviso de expulsión que nunca llegó a producirse.

Soledad de Vox para reprobar a López Moro

En cuanto a la reprobación de López Moro, la edil de Vox fue quien la presentó y la edil de Vox fue la única que votó a favor. Rouco defendió dar ese castigo público a la forista como "responsable de la grosera ilegalidad cometida" en referencia al Plan de normalización llingüística, tumbado en los tribunales a partir de una demanda presentada por la propia Rouco, para quien el "Ayuntamiento ha intentado imponer un reglamento saltándose todos los controles", y lo hacía para obligar al uso del asturiano.

"En esta soflama ideológica de Vox hay mucho engaño y ninguna verdad.", replicó la edil de Cultura. La izquierda tampoco dio su apoyo a la reprobación por este asunto. "Se la podría reprobar por otras muchas cosas", concretó el socialista José Ramón Tuero.