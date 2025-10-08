Empujón municipal al plan energético de Santa Bárbara

La Junta de Gobierno tomaba ayer, fuera del orden del día, el acuerdo que asigna la gestión de la producción de la comunidad energética "Asoleyar" al contrato de servicios energéticos que el Ayuntamiento tiene adjudicado a Acciona. Un espaldarazo al desarrollo de un proyecto energético pionero a nivel de Gijón, impulsado hace unos cuatro años desde un grupo de vecinos del barrio de Santa Bárbara y del que el Ayuntamiento, como miembro de la comunidad con un 13 por ciento, se servirá para ahorrar costes en los suministros a sus propios equipamientos.

El Ayuntamiento cede para la instalación las placas solares las cubiertas del centro cívico y el centro de mayores de Santa Bárbara. A cambio va a poder suministrar energía a equipamientos que tenga a dos kilómetros a la redonda, lo que extiende el beneficio a Roces, Nuevo Roces y El Llano, por ejemplo.

De una biblioteca a dos

"Al ayuntamiento, el prorrateo de esos casi 90.000 kilovatios hora-año que se producirán le supondrán 11.600 kilovatios. Eso, para hacerse una idea, es el doble de lo que consume la biblioteca de Roces; así que podríamos suplir el consumo íntegro de la biblioteca y otro edificio similar", explicaba el edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria, tras la Junta de Gobierno. A su lado, Ángel Pérez, presidente de la comunidad energética.

La próxima instalación de las placas en esos edificios es un avance en el proyecto. Y el otro avance que se busca es ampliar el número de miembros de la comunidad para llegar antes de final de año a 50. Una cifra que tiene mucho que ver con las condiciones de la subvención de 64.000 euros que les ha concedido el IDAE. El proyecto tiene un coste de unos 140.000 euros, que ahora mismo se reparten los 32 socios y el Ayuntamiento.

Aunque el proyecto surgió de Santa Bárbara ya ha sumado a socios de Nuevo Roces, el Polígono y Pumarín . Las opciones legales de que el límite de 2 kilómetros pase a ser de cinco abre las posibilidades de que el proyecto tenga impacto en todo Gijón. Y desde todo Gijón se pueda participar "Teníamos claro que para que ‘Asoleyar’ fuera una realidad era necesario que participáramos todos. Vecinos, alguna pequeña empresa y el Ayuntamiento, que ejerce como elemento dinamizador y es quien aporta confianza al resto", explicó Pérez al describir las condiciones de la iniciativa. La actuación no solo busca ahorrar en la facturas, también reivindica la gestión de la energía por los propios ciudadanos y abre un vía en la lucha contra la pobreza energética.