La escuela andina Kusi Kawsay se da a conocer

La Escuela de Comercio acogió un acto protagonizado por los alumnos y profesores de la escuela andina Kusi Kawsay, de Perú, en el que, ataviados con los trajes tradicionales de su zona, departieron sobre su tierra y proyectos. Los participantes se encuentran en Gijón de intercambio con el colegio FEC Montedeva. En la imagen, un momento del encuentro.