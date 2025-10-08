La escuela andina Kusi Kawsay se da a conocer

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Escuela de Comercio acogió un acto protagonizado por los alumnos y profesores de la escuela andina Kusi Kawsay, de Perú, en el que, ataviados con los trajes tradicionales de su zona, departieron sobre su tierra y proyectos. Los participantes se encuentran en Gijón de intercambio con el colegio FEC Montedeva. En la imagen, un momento del encuentro.

