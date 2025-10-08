La escuela andina Kusi Kawsay se da a conocer
La Escuela de Comercio acogió un acto protagonizado por los alumnos y profesores de la escuela andina Kusi Kawsay, de Perú, en el que, ataviados con los trajes tradicionales de su zona, departieron sobre su tierra y proyectos. Los participantes se encuentran en Gijón de intercambio con el colegio FEC Montedeva. En la imagen, un momento del encuentro.
- Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro: 'Somos fraternidad y esperamos que la Unidad Pastoral abra un nuevo camino
- Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- Cinco heridos (uno de consideración) tras accidentarse un autobús urbano en Gijón
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Grave accidente de madrugada en Gijón con un motorista herido: 'El casco le salió despedido
- La Feria de Stocks regresa a Gijón con más expositores que nunca: 'Es un gran escaparate para los comercios locales
- ¿Qué es una zona tranquila urbana? Este es el parque de Gijón que se convertirá en una isla 'antirruido' para 'escapar del estrés ambiental