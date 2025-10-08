El estilismo gijonés conquista Madrid: Laura Llaneza, única asturiana del equipo de peluquería de un importante evento de moda

La estilista Laura Llaneza, que dirige el salón de belleza que lleva su nombre en la calle Dindurra, vivió jornadas maratonianas durante el certamen "Madrid es Moda", cita celebrada del 13 al 16 de septiembre cuyo "leitmotiv" era poner en valor a diseñadores españoles, posicionarlos y que estos ofrecieran sus últimos trabajos. El ajetreo para Llaneza fue de aúpa. Ella formaba parte del equipo de peluquería junto a la marca "Keune", donde también es formadora. Era la única asturiana en el elenco. "Fue un orgullo representar a mi comunidad", confiesa.

Esas labores en "backstage" para que los desfiles salieran a pedir de boca era, cuanto menos, intensas. El equipo, de siete integrantes, seguía las indicaciones de los directores creativos del evento, que tuvo lugar en varios emplazamientos de la capital española. Laura Llaneza, por ejemplo, realizó los últimos retoques para las modelos de la diseñadora asturiana María Lafuente, Roberto Torretta o Maison Mesa. "Terminábamos los días reventados, pero es muy bonito si te gusta la profesión", señala Llaneza, cuya madre tenía una peluquería en Turón, en Mieres. "Siempre me llamó la atención", indica Laura Llaneza, que dio sus primeros pinitos en el sector antes de abrir, con apenas 22 años, el salón de belleza.

la estilista, en los preparativos para un desfile de "Madrid es Moda" / LNE

Los peinados para cada desfile tenían su aquel. Ninguno era igual que otro y, cómo no, llevaban su tiempo. Circunstancia que en ningún caso incomodaba a Laura Llaneza, que disfrutó a lo largo de varios días, literalmente, de "un sueño". "Es una pasada que cuenten contigo para eventos de moda", reivindica la estilista, que también participó en otra edición de "Madrid es Moda" el pasado mes de febrero. Formar parte de certámenes de este tipo, poco a poco, es uno de los objetivos de Laura Llaneza, que ve en ellos una oportunidad pintiparada para "estar al día" y "actualizarse" en el gremio. "Lo que haces en el salón no es igual que en pasarela, que al final determina las tendencias que habrá el año que viene", asevera la peluquera, que asimismo ensalza la relevancia de estas citas para estar en "contacto directo" con diferentes diseñadores.

Incide Laura Llaneza en que cambia mucho la perspectiva de estar como trabajadora en un salón a dirigir el negocio. "Es distinto; siempre trabajé muy a gusto donde estuve, pero con un negocio puedes desarrollar mejor tus ideas y creaciones", comenta Llaneza, que califica algunos momentos del último "Madrid es Moda" como "una locura". Pero locura bien entendida. Para suavizarla, fue clave la "organización" en el equipo, destaca, y la coordinación con la dirección creativa. "Pero es una tensión bonita", agrega Laura Llaneza, que coincidió con las modelos asturianas Irene Fonseca y Blanca Picatto, prueba de que la región marca tendencia en el mundo de la moda, con una Llaneza que cambió su salón de la calle Dindurra por las pasarelas de Madrid por unas fechas en un certamen que tenía como lema "Artesanos de lo posible" y que la estilista se tomó al pie de la letra. "Estar rodeada de talento, creatividad y pasión por la peluquería es simplemente inspirador", afirmaba en una publicación en redes sociales.