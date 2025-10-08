Gijón exige en Pleno la supresión del peaje del Huerna: "Asturias no puede esperar más"

El Pleno de Gijón, por unanimidad, aprobó esta mañana adherirse al manifiesto de la "Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita" y solicita, por lo tanto, la supresión del peaje del Huerna. La corporación local se remite a lo redactado en ese documento, que reza: "Nuestra comunidad no puede seguir soportando cargas injustas que limitan su desarrollo, penalizan su economía y debilitan la cohesión territorial".

De acuerdo a ese manifiesto, el Pleno local coincide en que "el peaje de la autopista del Huerna (AP-66), cuya vigencia expiraba en octubre de 2021, fue prorrogado en el año 2000 hasta 2050 por el Gobierno de la Nación". También en que "esta prórroga constituye un agravio histórico que condiciona la vida de miles de asturianas y asturianos y sitúa a nuestra región en desventaja frente a otros territorios del Estado". "La reciente resolución de la Comisión Europea, dictada el 17 de julio de 2025 en el procedimiento de infracción INFR(2021)4052, confirma lo que venimos denunciando desde hace décadas: las prórrogas de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 fueron contrarias al Derecho de la Unión Europea y vulneraron los principios de igualdad, transparencia y servicio al interés general", reza el documento.

"Con este manifiesto, nos comprometemos a impulsar la movilización política y social, así como a promover todas aquellas iniciativas y actuaciones jurídicas y administrativas necesarias para lograr la supresión del peaje del Huerna", continúa el manifiesto aprobado en Pleno, que finaliza así: "Asturias no puede esperar más. Europa ha hablado con claridad: las prórrogas fueron contrarias al derecho y el peaje del Huerna carece de legitimidad".

Nuevos concejales

La sesión plenaria de esta mañana, por lo demás, formaliza incorporación de dos nuevos concejales: el edil por IU, Alejandro Farpón, y Ana Belén Murias, del PSOE. Farpón, que es también el coordinador general de IU en Gijón y maestro de profesión, cubre la vacante de Noelia Ordieres y Murias sustituye a Juan José Ordiales en el que es el tercer ajuste dentro del Grupo Municipal Socialista –el grupo más numeroso del Pleno con nueve ediles– tras las marchas de quienes ocuparon los números 1 y 2 de la lista electora, Luis Manuel Flórez "Floro" y Lara Martínez.