Los gijoneses priorizan un nuevo Rinconín "verde y estancial": "Es un proyecto interesante y necesario"

Diez propuestas pugnan por ser la elegida para la futura playa verde del Rinconín. Algunas comparten rasgos, otras son más disruptivas, y en Begoña, cerca de Los Campinos, hay unos paneles informativos, con infografías muy visuales, para que los paseantes las conozcan. Cada uno tiene sus preferencias, pero, en líneas generales, los gijoneses priorizan unas amplias zonas verdes y estanciales en el diseño resultante. "Es lo que necesita la ciudad", apuntan.

Carlos Díaz y Helen Rossi apenas llevan medio año en Gijón. Antes residían en Estados Unidos. Ambos se tiraron un rato largo ayer escudriñando los paneles ubicados en Begoña. Finalizado el recorrido, Díaz dictó sentencia. "Mar y Montaña", que plantea, por ejemplo, praderas naturales o un jardín de lluvia, era su opción predilecta. "Me gustaría que hubiera zonas de descanso y para protegerse contra el sol", subrayó Díaz, que aplaudió la colocación de los paneles a pie de calle. "Está bien para que la gente pueda comparar", ensalzó.

"Gulpiyuri", el proyecto de un parque escultórico de 70 metros en honor a Pelayo, que funcionaría como zona de juegos, suscitaba una relación de amor-odio. María Álvarez lo tenía claro. "Yo lo descartaría; si va a ser un sitio verde y libre para críos y mayores, ¿qué pinta nuestro soldado ahí", reflexionaba la gijonesa, cautivada por "Icono", idea inspirada en elementos "playeros". "Me llama la atención", aseguraba Álvarez, que también abogó por zonas de sombra y reivindicó este proyecto para la playa verde del Rinconín como "interesante y necesario". Un plan del Ayuntamiento que tendrá en consideración las valoraciones ciudadanas, pues hasta el 15 de octubre estará operativa una plataforma en la web municipal en la que los empadronados en Gijón y mayores de 16 años podrán elegir sus propuestas favoritas.

Para Alfredo Menéndez, la vía de ese Pelayo gigante es "llamativa, original y atrevida". "Para los críos sería fantástico", afirmó Menéndez, que, por contra, prefiere una abundancia de espacios verdes. Le echó el ojo a "Mayanes adentro". "Tiene hasta zona de toallas para relajarse", comentaba mientras observaba atentamente el panel en cuestión, que expone de manera visual una propuesta que se sustenta en crear tres pequeñas "playas verde de interior". Puso énfasis Alfredo Menéndez en que el gobierno local tome nota de las opiniones de los gijoneses. "Es lo principal porque, al fin y al cabo, somos nosotros quienes lo vamos a disfrutar", recalcó.

Nada más llegar a Begoña ayer, Cristina Martínez dedicó unos minutos al panel introductorio. Después se aventuró a una ruta "exprés" por la exposición. Sobre el escultórico Pelayo, mar de dudas. "No sé cómo quedaría algo tan gigantesco en ese entorno; es una idea guapa para los niños, pero habría que ver el tamaño", admitía Martínez, a quien la propuesta "A barlovento", que incluye, entre otras cosas, un cine al aire libre, no le termina de convencer. "Solo se podría utilizar de noche", sostuvo. Para ella, el diseño final debe priorizar las zonas verdes y los juegos infantiles.

"Icono", "Mayanes adentro", "El Orbayín", "Brisa Marina", "La 21", "Mar y Montaña", "Afayadizu esfamiau", "A barlovento", "Xuntémonos" y "Gulpiyuri" competirán por que sus bocetos se trasladen de un papel a la realidad en la playa verde del Rinconín, lugar que los gijoneses desean precisamente eso, que sea "verde".