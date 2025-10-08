El Hospital de Cabueñes refuerza su ciberseguridad
Los profesionales del área sanitaria V reciben dos charlas de expertos nacionales
N. M. R.
El área sanitaria V continúa trabajando para ganar en seguridad. El salón de actos del Hospital de Cabueñes acogió este mediodía la segunda parte de las charlas de ciberseguridad impartidas por expertos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).
La actividad de estas charlas arrancó el pasado 29 de septiembre, cuando se puso el foco en la protección de datos y la confidencialidad clínica. Este miércoles fue el turno de los dispositivos conectados por correo y redes, la capacidad de respuesta ante un bloqueo y la adaptación a la inteligencia artificial.
Ambas citas estuvieron abiertas a todos los profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios, del área V, y forman parte de su línea estratégica de Seguridad Integral y Cultura de la Seguridad.
