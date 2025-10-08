Las Jornadas Castreñas arrancan en la Campa Torres

Las I Jornadas Castreñas, que se extenderán hasta el próximo día 12 de octubre en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres, echaron a andar ayer con varias charlas y la inauguración de su exposición oficial, como ilustra la imagen. El programa de la iniciativa viene cargado de ponencias y visitas guiadas para ilustrar ampliamente sobre este tipo de patrimonio.