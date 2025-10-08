Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Jornadas Castreñas arrancan en la Campa Torres

Las Jornadas Castreñas arrancan en la Campa Torres

Las Jornadas Castreñas arrancan en la Campa Torres | LNE

Las I Jornadas Castreñas, que se extenderán hasta el próximo día 12 de octubre en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres, echaron a andar ayer con varias charlas y la inauguración de su exposición oficial, como ilustra la imagen. El programa de la iniciativa viene cargado de ponencias y visitas guiadas para ilustrar ampliamente sobre este tipo de patrimonio.

