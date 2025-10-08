El Museo Piñole deberá cerrar por su obra de climatización y la actuación puede demorarse incluso hasta un año

El actual Museo Nicanor Piñole tendrá que cerrar "entre diez y doce meses" para poder renovar su sistema de climatización y resolver "la imperiosa necesidad" de poner a punto una instalación que en la actualidad y desde hace décadas se ubica en el patio anexo al edificio, incumpliendo la normativa vigente. Así lo dicta un informe municipal, elaborado por el servicio de Arquitectura y emitido esta misma semana, en el que se señala que los vigentes problemas de mala regulación de temperatura y humedad del edificio obligan a "intervenir urgentemente" en el complejo. La pendiente obra de climatización, por lo tanto, resulta "totalmente incompatible" con la actividad museística, y ese cierre obligado se aprovechará para solucionar otro problema endémico del inmueble, el de la accesibilidad, con la colocación de un ascensor. Ayer, además, la comisión del Piñole tildó el cierre como "innecesario" en un comunicado.

La reforma de climatización del actual Piñole, el antiguo Asilo Pola, estaba previsto que pudiese ejecutarse este año con un proyecto que ya se había elaborado –fue encargado a una empresa externa– y que finalmente no pasó el filtro del área de Patrimonio, que alertó de que el carácter protegido del edificio impedía realizar algunas de las tareas previstas, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA. El mayor problema resultó ser el formato elegido en su día para el sistema de climatización: un cuarto de instalaciones anexo al museo, aún hoy visible a simple vista, en un patio que tiene igualmente un valor histórico notable.

Cuando los técnicos dicen que el actual sistema de climatización del Piñole incumple la normativa se refieren precisamente a ese cuarto, que es el que da refugio a una bomba de calor hoy obsoleta, y a una red de fontanería que debe también renovarse. El cuarto, instalado en 1991 y actualizado parcialmente en alguna ocasión, ya no cumple con la ley vigente y debe desmontarse en su totalidad. El nuevo informe de Arquitectura lo ratifica: "La Comisión de Catálogo determinó que, dado que el grado de protección afecta a las fachadas y a la parcela en la que se enclava, el cuarto técnico no será legalizable". La alerta previa de Patrimonio motivó que se renunciase al contrato de obra previsto. Desde entonces, se trabaja en otro proyecto.

La actuación que debe afrontar el edificio, por lo tanto, debe cubrir dos frentes: desmontar el cuadro de climatización e instalar una infraestructura nueva. Como ya no puede ir en el patio, la maquinaria se ha de introducir, dice este nuevo informe, "bajo los falsos techos de todo el edificio". Para solucionar el otro problema que siempre tuvo el Piñole, el de la accesibilidad a su planta superior, se ha de hacer también una apertura en el hueco del forjado para introducir un ascensor. La reforma es "totalmente incompatible" con la actividad del museo y, aprovechando que se ha de cerrar, el nuevo proyecto pretende incorporar también la situación de pavimentos y renovación de los paramentos verticales del edificio.

Asegura este nuevo informe que el Piñole actualmente "incumple las prescripciones técnicas" propias de un espacio museístico. Que el sistema de climatización del inmueble no era el idóneo, en cualquier caso, no resulta tampoco una gran novedad: en los últimos años constan una batería amplia de contratos menores para reparar las averías de la instalación. El servicio de Arquitectura señala en su informe que ya a finales del año pasado técnicos municipales habían alertado de que la programación habitual del museo para este año en curso podría no poder desarrollarse en su totalidad ante la previsión de tener que realizar obras de urgencia.

Los albaceas del Piñole: "Una exposición temporal no es un museo"

Por otra parte, la comisión del Museo Nicanor Piñole emitió ayer un comunicado en el que reivindica que "una exposición temporal no es un museo, el número de obras expuestas sería limitado y no estaría sometido a rotación", en referencia a los planes del gobierno local de impulsar una gran muestra sobre Piñole en el Palacio de Revillagigedo como antesala de la instalación definitiva del legado del pintor en Tabacalera.

Apuntan en el escrito que "además de que habría un periodo de meses entre el cierre del museo y la apertura de la exposición, no puede asegurarse cuánto tiempo se prolongarán las obras y si el propietario del edificio que la acogerá la mantendrá indefinidamente". En ese sentido, remarcan los integrantes de la comisión que "tampoco hay garantía de la adecuada conservación y seguridad de la obra no expuesta hasta que el nuevo edificio esté abierto con sus correspondientes almacenes debidamente acondicionados". "No cuestionamos ni la obra proyectada para la antigua fábrica de tabacos ni la construcción de un nuevo edificio anexo para albergar el Museo Piñole; sí nos oponemos a que se cierre el museo actual antes de que pueda realizarse el traslado, lo que supondría su desaparición de hecho, por mucho que se plantee que la falta de inmueble tendría carácter temporal", prosiguen.

"No nos oponemos a su traslado a un edificio que reúna mejores condiciones, pero el museo debe permanecer abierto hasta que este se produzca; no podemos estar de acuerdo con un cierre innecesario, que podría prolongarse durante años y que, al dejarlo sin edificio, incumpliría con la definición de museo del ‘International council of museums’, por lo que puede considerarse que contravendría la cláusula de la donación que establece que el museo debe ser permanente", agregan en el comunicado, en el que también alertan de que "existe un serio riesgo de que las pinturas cedidas al Museo Nicanor Piñole por el de Bellas Artes de Asturias y el Reina Sofía de Madrid sean reclamadas por sus titulares, lo que supondría un grave daño para el discurso expositivo del museo".