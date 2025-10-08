Así es el plan para renaturalizar los patios de colegios en Gijón a través de un evento

La concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón que lidera el popular Rodrigo Pintueles aprovechará la celebración del Climathon 2025 para impulsar la renaturalización de los patios escolares de la ciudad. "Queremos que los jóvenes sean protagonistas del cambio hacia una ciudad más verde, sostenible y preparada frente al cambio climático", señala Pintueles.

El evento Climathon 2025 tendrá lugar en la Escuela Superior de Marina Civil este jueves, de 9.00 a 14.15 horas. Esta cita, dirigida al alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato, tiene como finalidad promover la "innovación, la sostenibilidad y la mejora ambiental de los espacios educativos de la ciudad", tal y como señalan desde la concejalía de Medio Ambiente.

Los IES Padre Feijoo, Jovellanos y Rosario de Acuña participarán en esta jornada de trabajo colaborativo. En ella, sus estudiantes diseñarán propuestas de renaturalización de sus patios escolares que irán alineadas con el Plan Director de Renaturalización de Gijón, con el que se busca fomentar "soluciones basadas en la naturaleza, mejorar el confort climático y promover la biodiversidad urbana".

Propuestas "viables" de hasta 40.000 euros

Las propuestas que se lancen tendrán que ser viables, sostenibles y de bajo mantenimiento, con un límite de coste de 40.000 euros. En la jornada se concederán tres premios. Uno de ellos será a la propuesta más global y su galardón incluirá la naturalización del patio del centro ganador. El segundo será para la propuesta más innovadora y atrevida, y el tercero será al potencial emprendedor a la propuesta más viable y escalable.

Más allá de los grupos que resulten premiados, el resto también obtendrá visitas guiadas al Jardín Botánico y al Acuario de Gijón, así como actividades lúdicas de mini bosques urbanos del proyecto Gijón Ecoresiliente. "La educación ambiental y la participación juvenil son pilares fundamentales de la política de sostenibilidad del Ayuntamiento, porque el futuro de Gijón también se construye en sus patios escolares", remarca Pintueles.