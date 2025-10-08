El Pleno se renueva con la entrada de Murias (PSOE) y Farpón (IU)

La sesión plenaria de esta mañana arrancará con el acto oficial de incorporación de dos nuevos concejales. Según marca el orden del día primero tomará posesión como concejal por IU, Alejandro Farpón, y a continuación hará lo propio Ana Belén Murias, del PSOE. Farpón, que es también el coordinador general de IU en Gijón y maestro de profesión, cubre la vacante de Noelia Ordieres y Murias sustituye a Juan José Ordiales en el que es el tercer ajuste dentro del Grupo Municipal Socialista –el grupo más numeroso del Pleno con nueve ediles– tras las marchas de quienes ocuparon los números 1 y 2 de la lista electora, Luis Manuel Flórez "Floro" y Lara Martínez.

La incorporación de ambos ediles a la Corporación y por tanto a la actividad municipal conlleva una reordenación de la composición de las distintas comisiones municipales de la que también se dará cuenta en el Pleno de hoy. Igual que del cambio en el reparto de las retribuciones asignadas a IU que antes de dividían entre los dos ediles al 80 y 75 por ciento y ahora se concretan en una dedicación exclusiva y otra al 55 por ciento.

Farpón y Murias serán dos de los protagonistas de la sesión plenaria. Aunque las miradas también se posarán en la concejala de Cultura, la forista Montserrat López Moro. Para ella pide Vox la reprobación del Pleno por su responsabilidad en el desarrollo del Plan de Normalización de la Llingua. Un plan que Vox llevó a los tribunales consiguiendo dos sentencias favorables a sus intereses de que el documento fuera anulado.

Comercios y zonas turísticas

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, también firma una iniciativa para crear una línea de ayudas a la rehabilitación exterior de locales comerciales cerrados, con el objetivo de fomentar su reapertura y revitalizar el comercio de proximidad en los barrios de la ciudad. "No podemos permitir que el comercio local agonice mientras el Ayuntamiento mira para otro lado", sentencia Rouco.

Desde Podemos, su portavoz Olaya Suárez, plantea un ruego para que Gijón inste al Principado a desarrollar ya las zonas turísticas protegidas a las que da ampara la nueva ley autonómica de turismo. "Ojalá no tuviéramos que estar reclamando a Barbón que haga sus deberes pendientes para que sus leyes puedan aplicarse", retó Suáre al gobierno regional.