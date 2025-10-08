"Total tranquilidad" en Gijón ante el plan de la Universidad Europea, que se quiere "agilizar"

El portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, asegura que en Gijón "existe una total tranquilidad" respecto a la llegada de la Universidad Europea a la ciudad, a pesar de que la institución, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, tendrá que revisar su plan por el nuevo decreto de Universidades, que pide un mínimo de 4.500 alumnos en seis años y un informe satisfactorio por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o, en su defecto, de las agencias de evaluación atómicas. "El Ayuntamiento ha sido extraordinariamente ágil a la hora de completar toda la tramitación que estaba en nuestra mano", reivindicó Martínez Salvador. "Nos ajustaremos a la normativa", se reafirma, por su parte, la propia universidad privada.

Fuentes de la Consejería de Ciencia del Principado de Asturias, por su parte, señalan que el expediente de la Universidad Europea para dar comienzo a su actividad en Gijón "está en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, pendiente del informe de la Conferencia General de Política Universitaria". Ante esta situación, la Consejería esperará a las directrices que envíe el Ministerio. "Si nos envía el informe antes de que entre en vigor el nuevo decreto y siempre que sea favorable, seguiremos con la tramitación prevista", aseguran. En caso contrario, estas fuentes subrayan que "esperaremos a ver los requerimientos que nos pide el Ministerio y se lo trasladaremos a los promotores para que puedan adaptar la solicitud a los requisitos exigidos".

Por su lado, desde la Universidad Europea reafirman el compromiso de llevar su propuesta educativa a comunidades autónomas en las que todavía no están presentes, como ocurre en Asturias. Tras la publicación del Real Decreto de creación de universidades, la Universidad Europea indica que ya han "puesto en marcha un proceso de revisión para alinear nuestros proyectos con los nuevos requisitos, con el objetivo de agilizar su tramitación y ejecución". "Como siempre hemos hecho, nos ajustaremos a la normativa vigente para asegurar el cumplimiento de los requisitos y seguir obteniendo informes favorables de los organismos reguladores", desarrollaron.

"No se pueden poner trabas"

Quien también se pronunció sobre la revisión del plan de la Europea para su desembarco en Gijón debido a este nuevo decreto que entrará en vigor el próximo 27 de octubre fue la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega. "Desde el Partido Popular de Gijón mostramos nuestro total rechazo al nuevo decreto del Gobierno de Pedro Sánchez que endurece de forma arbitraria e ideológica los requisitos para la creación y funcionamiento de universidades", expresó Pumariega, antes de criticar que "esta norma atenta contra la libertad de empresa, educativa y crea una enorme inseguridad jurídica que puede afectar a la llegada de la Universidad Europea a Gijón". "No se pueden seguir poniendo trabas a proyectos que generan oportunidades, empleo y progreso. Es momento de actuar con responsabilidad y sentido común, y de revertir una normativa que frena el desarrollo de iniciativas clave para el bienestar y el futuro de nuestra ciudad y de otras muchas en España", aseveró.

En ese sentido, Pumariega subrayó que este es un proyecto "absolutamente estratégico para nuestra ciudad, que contempla una inversión directa de más de 30 millones de euros para su puesta en marcha". La vicealcaldesa recordó que el objetivo es crear un campus con capacidad para 3.500 estudiantes, "lo que convertiría a Gijón en un importante polo de atracción educativa". Además, incidió en que "se prevé la creación de unos 400 empleos directos, lo que supondría un impulso significativo al empleo cualificado, a la economía local y al desarrollo social".