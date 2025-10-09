Los abogados se forman en materia de consumo bancario

La sede de Cimavilla del Colegio de la Abogacía de Gijón acogió ayer un curso de derecho de consumo bancario. La cita, que se extendió durante dos horas, estuvo protagonizada por el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, quien se encargó de impartir el curso. En la imagen, un momento del curso, con Ribón a la izquierda, acompañado por el decano del Colegio de la Abogacía de Gijón, Benigno Villarejo, y Celia Rimada.