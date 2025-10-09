El camping de Asturias que aspira a convertirse en el mejor de España: tiene piscina, wifi y está cerca de la playa

"Es perfecto para grupos de amigos y de familias". Así se presenta el camping de Deva, en Gijón, en sus redes sociales. Es uno de sus mayores atractivos y por eso este alojamiento gijonés podría convertirse en el mejor de España dentro de la categoría "Camping más familiar". Para saberlo habrá que esperar al 27 de noviembre cuando se premie a los mejores en la Gala de Campings de España.

El camping de Deva compite por ser el mejor para acoger a familias contra el Camping Bonterra (Comunidad Valenciana) y el de Lago Barasona (Aragón). La Federación Española de Campings (FEEC), organizadora de estos premios que van por su quinta edición, premia varias categorías, tales como mejor camping de playa, mejor entorno natural, mejor espacioo pet-friendly, el camping con más encanto y el mejor restaurante de camping.

Para la presidenta de la Federación Española de Campings (FEEC), Ana Beriain, “esta Gala supone el premio y la recompensa al trabajo desarrollado por cientos de empresarios del sector que están posicionando a los campings en el panorama nacional e internacional”.

El camping más familiar

El camping de Deva es el único asturiano que compite en alguna de las categorías. Este alojamiento está a 6 kilómetros de Gijón por lo que abre todo un abanico de posibilidades para disfrutar de la playa o el turismo más urbano.

El camping ofrece alojamiento con restaurante, piscina de temporada al aire libre, jardín y salón de uso común o pistas de pádel. Además, las instalaciones disponen de wifi y parking privado, ambos gratis. Los niños, disponen de ludoteca y amplios espacios de juegos. Esta diversidad de instalaciones para toda la familia lo convierten en un candidato perfeto a ser el mejor de España para una escapada familiar.