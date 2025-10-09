Catorce jóvenes con síndrome de Down muestran en Gijón sus habilidades como baristas: "Sirven tazas llenas de orgullo, ilusión y esperanza"

Repletos de entusiasmo y con ganas de mostrar los conocimientos adquiridos, catorce jóvenes se desplazaron este jueves al Club de Regatas de Gijón para participar en el XI Campeonato de Asturias de baristas con síndrome de Down. La cita, organizada por Cafento y la Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias, mantiene el objetivo de "visibilizar la importancia de la inserción laboral y la formación de personas con discapacidad para las que no hay tantas alternativas adaptadas actualmente", tal y como remarcó la gerente de la Asociación Síndrome de Down de la región, Ana Luque.

La prueba, que arrancó a las 11.00 horas, permitió que las autoridades presentes y el resto de los invitados probaran y valoraran las creaciones de estos jóvenes. Los catorce participantes se dividieron en tres grupos. El primero de ellos llevó a cabo la bebida "Orange matcha", una bebida compuesta por té verde y zumo de naranja. Los otros dos equipos se centraron en ofrecer cafés y espressos martini, respectivamente. "Son tazas que están llenas de orgullo, ilusión y esperanza de encontrar un mundo lleno de oportunidades", reivindicaron los organizadores.

Las autoridades e invitados que asistieron al concurso. / LNE

Más allá de los diferentes premios que recibieron, los participantes pusieron el foco en que "trabajando como baristas lo pasamos genial". "Lo que más me gusta es hacer los cafés sola. Ya estuve en la Feria de Muestra trabajando y fue una muy buena experiencia. Estuve contenta y había mucha gente", recordó Nicoleta Fernández, de 19 años. Mónica Teja, de 22 años, dejó claro que quiere encontrar un empleo como camarera. "Ya trabajé este verano y me lo paso genial. Mi favorito es el café con leche", reconoció.

Luis Javier Menéndez, el presidente de Down Asturias, una asociación que ha alcanzado 40 años de actividad, destacó que "en este tiempo hemos ido evolucionando". "Tenemos 10 programas y 23 chicos trabajando en empresas asturianas", señaló Menéndez, antes de remarcar que "todas esas empresas ponen de ejemplo la mejora que supuso para ellos contar con estas personas por el buen ambiente que se creaba y por mirar cosas sencillas que, a veces, no miramos en el día a día". "Tienen muchas capacidades y hay que darles oportunidades para que las demuestren. Debemos apostar por la inclusión en todos los niveles", culminó.

Por su parte, la gerente de la asociación, Ana Luque, reivindicó que el porcentaje de inserción laboral de personas con síndrome de Down en Asturias es del 17%, mientras que la media a nivel nacional es del 5%. "Estamos muy satisfechos por las cifras que tenemos en la región, pero tenemos que seguir trabajando y demostrar que tienen capacidades para estar en empresas ordinarias", zanjó.

Entre los asistentes al campeonato estuvieron el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, y la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, María Mitre.