¿Qué es una climathon? La iniciativa con la que los estudiantes de Gijón diseñan colegios "más verdes" contra el cambio climático

En tres de las aulas de la Escuela Superior de la Marina Civil de Gijón no se hablaba de exámenes ni de deberes, sino de árboles, invernaderos y huertos. Este 9 de octubre, el evento Climathon 2025, bajo el lema “Naturaliza tu centro”, reunió a estudiantes de secundaria en una jornada en la que la imaginación y la sostenibilidad fueron protagonistas. La iniciativa, impulsada por Luce Gijón, forma parte de un movimiento global promovido por Climate-KIC para buscar soluciones locales al cambio climático.

“El objetivo es intentar buscar soluciones innovadoras a desafíos climáticos y, en nuestro caso, que los alumnos propongan ideas para renaturalizar los patios de sus centros educativos”, explicó Sonia Martínez, integrante del equipo de Luce Gijón. “El premio es que el Ayuntamiento lleve a cabo la idea ganadora, adaptada a las necesidades reales del colegio”.

Los alumnos del IES Padre Feijoo se propusieron imaginar su instituto lleno de vida: “Queremos reformar el centro haciendo zonas verdes, merenderos y cosas así”, contaron Nel Izquierdo, Pablo Güell y Sergio Álvarez. Su proyecto incluye hasta una presentación digital con “un Zoom con Google Earth desde todo el mundo hasta nuestro instituto”.

Otro grupo del mismo centro, formado por Lorena Iglesias, Ariadne Portela, Valeria Alejandra y Eva Suárez, pensó en soluciones naturales al problema del agua: “Queremos hacer un jardín de lluvia en una zona con alcantarilla”, explicaron. “El agua estancada podría aprovecharse para plantar hierba, poner mesas de ping-pong y frutas autóctonas”. Su idea combina sostenibilidad y aprendizaje: “Los niños pequeños podrían coger esas frutas y hacer actividades en plástica o biología”.

Desde el IES Rosario Acuña, los equipos unieron ecología e inclusión: “Queremos más espacios verdes, pero también accesibles para todos, con un carril para personas con movilidad reducida”, dijeron Sofía Gómez, Isabel Domínguez, Carla Nuevo y Desiré Canal. Además, proponen “un invernadero que permita cuidar las plantas todo el año y un aula al aire libre”.

Su compañero Manel Sandoval añadió: “Nuestro instituto tiene muchas escaleras, así que un carril accesible es esencial”. Cristina Ordaz amplió la idea con un enfoque ecológico: “Queremos poner un hotel para insectos, casetas para pájaros y recoger aguas pluviales para regar el huerto”.

Una victoria ajustada

Mientras tanto, en el IES Jovellanos, los estudiantes se centraron en darle vida a su patio. “Queremos poner hierba, árboles para sombra y flores, porque ahora está todo muy gris y sin nada de sombra”, contaron Emma Herrero y Aitor Cristóbal. “Esperamos ganar para tener un patio mejor”.

Otros grupos, como el de Sergio Rodríguez, Cecilia Rivas y Sol Margolles, idearon “un huerto, zonas con sombras y un invernadero con placas solares”. Mario González, por su parte, resumió la esencia del proyecto: “Queremos jardines móviles que los estudiantes rieguen durante las clases de biología y se mantengan curso tras curso”.

“Antes de pensar ideas, hay que identificar el reto: qué queremos cambiar y qué recursos tenemos”, explicó Paco Prieto, del Laboratorio Urbano de Gijón. Su equipo guía a los alumnos con una metodología de design thinking: “Les pedimos que piensen fuera de la caja, que no juzguen las ideas y que busquen soluciones viables, sostenibles y circulares”.

Prieto recordó que el proceso no termina con la inspiración: “También deben pensar en cuánto cuesta mantenerlo. No se trata solo de crear algo bonito, sino de que sea viable y sostenible en el tiempo”.

Más allá del premio, lo que los jóvenes se llevan es la experiencia de imaginar un entorno más amable, más verde y más suyo. “Están súper motivados, porque saben que su proyecto puede hacerse realidad”, apuntó Sonia Martínez. “Y lo mejor es que muchos podrán disfrutarlo ellos mismos el año que viene”.

Finalmente, el IES Jovellanos se alzó como centro ganador, aunque la decisión fue “muy, muy ajustada”, según confirmó Sonia Martínez, del equipo organizador. “Casi todas las puntuaciones fueron similares”, explicó. “Desde el área de Medio Ambiente se comentó que también se aplicarán algunas medidas correctoras en los otros dos centros, aunque el plan de naturalización completo será para el ganador”.