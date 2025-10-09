La defensa del presunto autor del crimen de Justel propone una pena de tres años

Avances en la instrucción del caso del crimen de José Antonio Justel, el leonés de 44 años fallecido en noviembre de 2023 tras sufrir una paliza a las puertas de un pub de Fomento. La defensa de uno de los dos acusados, el supuesto autor material de la agresión –y que se halla en prisión preventiva–, solicita una rebaja en la pena a tres años y seis meses de prisión frente a los quince años que pide la Fiscalía por un delito de homicidio. Dos son los principales atenuantes para esta petición, recogidos ya en el escrito de defensa. El primero, que el encausado "no tuvo intención de matar". El segundo, el estado en el que se encontraba aquella noche, tras haber consumido alcohol y drogas.

Además de los quince años de cárcel, la Fiscalía también reclama para los dos acusados diez años de libertad vigilada. El segundo de los autores, del que todavía no se ha presentado el pertinente escrito de defensa, fue puesto en libertad provisional en abril de 2024, a la espera de un juicio cuya fecha está aún por concretar.

La brutal agresión tuvo lugar sobre las tres de la mañana del 11 de noviembre de 2023. A tenor del relato del fiscal, los acusados, dos jóvenes nacidos en 1997 y 1993, entablaron con la víctima, José Antonio Justel, una discusión en el interior de un pub de la calle Marqués de San Esteban. Ambos, supuestamente, le golpearon. A raíz de esa riña, siempre según el relato del fiscal, el personal de seguridad echó a la calle a los implicados, pero antes de abandonar el establecimiento se dirigieron a la víctima con expresiones como "hijo de puta, te vamos a matar, primo, primo". Estaban "visiblemente alterados".

Desde la defensa de uno de los involucrados apuntan que hubo "puñetazos", pero que este "no pateó" a la víctima. Y que la agresión duró apenas "unos segundos", hechos que pueden acreditarse con el visionado de grabaciones de vídeo. Según la exposición del fiscal, los encausados aguardaron a Justel a la entrada del local y "se abalanzaron" sobre él. Señala la Fiscalía que uno de ellos propinó a la víctima un "fuerte golpe en la sien izquierda con el codo", provocando que el leonés –que fallecería horas después en el HUCA–se desplomara. El varón que continúa en prisión continuó golpeándole "de forma reiterada" cuando la víctima estaba ya en el suelo. La Fiscalía, además de las penas de cárcel y libertad vigilada, solicitó la imposición, a ambos acusados, del pago de 100.000 euros a cada uno de los padres de José Antonio Justel, más los intereses legales en concepto de responsabilidad civil.

El crimen de José Antonio Justel sumió a la ciudad en la conmoción por la crudeza del caso. Incluso motivó concentraciones vecinales en las que los participantes clamaban contra la inseguridad en una de las principales zonas de ocio nocturno de Gijón. Lucían pancartas de "Ocio sí, pero no así". También se guardó un minuto de silencio por la víctima en un Pleno municipal.