Desembalaje Asturias invita a un viaje en el tiempo en Gijón

Gijón acogerá del 10 al 12 de octubre una nueva edición de la Feria Desembalaje de Asturias, una de las ferias de antigüedades más esperadas del norte de España. El Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro se convertirá durante tres días en un enorme escaparate donde 92 expositores darán forma a un auténtico viaje en el tiempo.

Organizada por Llobregat Serveis Firals en colaboración con la Cámara de Comercio de Gijón, la cita se presenta como un plan ideal para todos los públicos, desde curiosos a coleccionistas, amantes del diseño o familias que deseen disfrutar juntas de una experiencia diferente.

Una cita imprescindible del otoño gijonés

El otoño en Gijón tiene su propio encanto, y Desembalaje se ha consolidado como una de esas tradiciones que marcan el calendario cultural de la ciudad. Durante los próximos tres días el recinto ferial se llenará de historia, creatividad y emoción, en un ambiente que mezcla la nostalgia con la sorpresa de cada hallazgo.

El horario del evento será mañana, viernes 10, de 17.00 a 21.00 horas; el sábado 11, de 11.00 a 21.00 horas; y el domingo 12, de 11.00 a 20.00 horas. Las entradas tienen un precio de 5 euros en taquilla y 4 euros online, e incluyen la participación en el sorteo de una antigüedad.

Antigüedades, decoración y curiosidades

El visitante encontrará una amplia variedad de objetos en exposición y venta: desde muebles y piezas de decoración restauradas con mimo hasta moda vintage, joyas y complementos únicos. También habrá espacio para herramientas antiguas, juguetes clásicos, libros, discos, numismática y una gran sección de bazar y curiosidades.

Cada expositor actúa como un pequeño museo lleno de historias, donde las piezas recuperan protagonismo tras años de uso y olvido. Maderas nobles, cerámicas, lámparas, instrumentos o relojes componen un recorrido sensorial que permite redescubrir la belleza de lo hecho a mano y del paso del tiempo.

Ambiente durante la pasada edición de la cita. / Juan Plaza

Un plan intergeneracional

Desembalaje Asturias tiene un espíritu familiar y educativo. Los organizadores lo definen como "el plan intergeneracional perfecto", donde los mayores pueden compartir con los más jóvenes recuerdos, oficios y formas de vida anteriores a la era digital. La feria invita a conversar sobre los objetos, su función y su valor histórico, despertando la curiosidad y el respeto por el patrimonio cotidiano.

Talleres gratuitos y aprendizaje práctico

Una de las grandes apuestas de esta edición son los talleres gratuitos de restauración, organizados en colaboración con la firma Lakeone. En ellos, los asistentes aprenderán de manera sencilla cómo cuidar y mantener piezas antiguas de madera, metal o mármol. Las plazas son limitadas y es necesario inscribirse a través de la web www.desembalajeasturias.com, aunque también podrá consultarse la disponibilidad directamente en el recinto. Estos talleres permiten completar la visita con una experiencia práctica y formativa que une la pasión por las antigüedades con el conocimiento artesanal.

Cultura, economía y sostenibilidad

Más allá de su atractivo cultural, Desembalaje tiene un impacto positivo en la economía local. La llegada de anticuarios, coleccionistas y visitantes impulsa la hostelería, el comercio y los servicios de Gijón durante el puente de octubre.

Además, la feria es un ejemplo claro de sostenibilidad aplicada al consumo. Cada pieza que encuentra un nuevo hogar representa un acto de reutilización y reciclaje, bajo la premisa de que "si ya está hecho, ¿por qué no volver a usarlo?". En tiempos de producción masiva, este mensaje cobra especial relevancia y convierte a Desembalaje en una cita alineada con los valores del consumo responsable y la economía circular.

Servicios y comodidad para el visitante

El recinto cuenta con todos los servicios necesarios para disfrutar de la experiencia: pago con tarjeta, transporte de piezas, zona restauración y espacios adaptados. Los organizadores subrayan que cada detalle está pensado para que la visita sea cómoda y agradable, con zonas de descanso y un ambiente seguro para recorrer sin prisa cada pasillo.

Un año más, Desembalaje Asturias invita a detener el tiempo durante unas horas y dejarse llevar por el encanto de los objetos con historia. Una oportunidad para redescubrir la artesanía, revivir recuerdos y, por qué no, llevarse a casa un pedazo del pasado.