Francisco Javier Lasarte: "Jovellanos era un pensador con enorme exposición intelectual"

"Le debo mucho en el orden académico y en el personal. Le considero no solo un maestro, que le reconocemos así todos desde sus primeros trabajos en Derecho Financiero, sino como mi maestro; tanto en las aulas, como en sus escritos y en su conjunto de vida". Con estas halagadoras palabras, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario gijonés Mariano Abad presentó a su homólogo sevillano Francisco Javier Lasarte, que recibió ayer el XXIV Premio Internacional de Investigación de la Fundación Foro Jovellanos. "Es un hombre inmenso", elogió también Abad a un ilusionado Lasarte, merecedor de la estatuilla y diploma acreditativos por su trabajo "La Junta Central, 1808-1810. Jovellanos, las Cortes y las Américas".

En la ceremonia, celebrada en el Museo Casa Natal de Jovellanos y con el presidente de la institución cultural, Ignacio García-Arango, al frente, Lasarte impartió una clase magistral sobre el papel que jugó el ilustrado gijonés en los devenires de la Junta Central, un órgano constituido durante la Guerra de Independencia y, a la postre, germen de las Cortes de Cádiz.

"Era un pensador con una enorme exposición intelectual, no solo por lo político", dijo Lasarte de Gaspar Melchor de Jovellanos, figura por la que sintió "su primer afecto", hace ya décadas, al comparar el tratamiento que se daba al régimen impositivo en los siglos XVIII y XX. Fruto de ello, cayó "prendado" del liberal asturiano, lo que le llevó a materializar este trabajo de tres años de investigaciones que ha desembocado en la concesión del premio.