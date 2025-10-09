Francisco Javier Lasarte: "Jovellanos era un pensador con enorme exposición intelectual"
El catedrático sevillano gana el premio del Foro con una obra sobre el paso del prócer por la Junta Central
"Le debo mucho en el orden académico y en el personal. Le considero no solo un maestro, que le reconocemos así todos desde sus primeros trabajos en Derecho Financiero, sino como mi maestro; tanto en las aulas, como en sus escritos y en su conjunto de vida". Con estas halagadoras palabras, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario gijonés Mariano Abad presentó a su homólogo sevillano Francisco Javier Lasarte, que recibió ayer el XXIV Premio Internacional de Investigación de la Fundación Foro Jovellanos. "Es un hombre inmenso", elogió también Abad a un ilusionado Lasarte, merecedor de la estatuilla y diploma acreditativos por su trabajo "La Junta Central, 1808-1810. Jovellanos, las Cortes y las Américas".
En la ceremonia, celebrada en el Museo Casa Natal de Jovellanos y con el presidente de la institución cultural, Ignacio García-Arango, al frente, Lasarte impartió una clase magistral sobre el papel que jugó el ilustrado gijonés en los devenires de la Junta Central, un órgano constituido durante la Guerra de Independencia y, a la postre, germen de las Cortes de Cádiz.
"Era un pensador con una enorme exposición intelectual, no solo por lo político", dijo Lasarte de Gaspar Melchor de Jovellanos, figura por la que sintió "su primer afecto", hace ya décadas, al comparar el tratamiento que se daba al régimen impositivo en los siglos XVIII y XX. Fruto de ello, cayó "prendado" del liberal asturiano, lo que le llevó a materializar este trabajo de tres años de investigaciones que ha desembocado en la concesión del premio.
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- Cinco heridos (uno de consideración) tras accidentarse un autobús urbano en Gijón
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- El grito en defensa de Gaza retumba con fuerza en una protesta multitudinaria en Gijón: '¡Viva Palestina libre!
- Aviso tráfico: ojo si vas a circular por esta gran calle de Gijón porque está cortada
- Los accesos centran la nueva fase de la obra del paseo marítimo de Naval: así avanza uno de los principales proyectos de Gijón
- El plan del comercio gijonés para conseguir descuentos acumula casi 400.000 euros (y así es como puedes conseguirlos)
- Un luchador contra el terrorismo y la violencia de género