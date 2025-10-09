“Gijón de Sidra” escancia su primer culín: “Nacemos para potenciar los chigres”

El barrio de El Llano fue este mediodía el escenario del “primer culín” de la 16.ª edición de “Gijón de Sidra”, una cita que ya forma parte del calendario hostelero de la ciudad y que se prolongará hasta el 19 de octubre. La iniciativa, que tuvo lugar en la sidrería La Maniega, reúne este año a 34 sidrerías y 13 llagares, con un propósito claro: reivindicar el productos, a los bares y a la gastronomía asturiana como ejes culturales y turísticos de Gijón. “Nace para seguir potenciando los chigres, la sidra, las barras de las sidrerías, la gastronomía y, en definitiva, la asturianía”, explicó María González, coordinadora de proyectos de Fenicia, empresa organizadora del evento.

González subrayó que esta edición tiene un significado diferente que tiene origen en el reconocimiento de la UNESCO al caldo de manzana: “Coincide con el nombramiento de la sidra como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es una edición especial, porque lo que se lleva trabajando tantísimos años desde muchísimos puntos se ha visto recompensado”, celebró. La coordinadora adelantó además que la organización está intentando recuperar el “sidrobús” para el próximo fin de semana del evento, aunque el estreno tendrá que realizarse sin él: “Estamos trabajando para conseguir que el segundo fin de semana haya sidrobús, pero la cosa está complicada. Al final ha sido un problema técnico de última hora y no lo podremos tener, al menos para este fin de semana”.

El acto inaugural -que contó con la participación del concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador; el presidente de Divertia, Oliver Suárez, además de patrocinadores y otros invitados- sirvió también para conocer la labor de los hosteleros participantes. En esta ocasión, el honor de escanciar el primer culín recayó en Hugo Rojo, propietario del local, que se alzó con la victoria en la edición pasada de "Gijón de Sidra" y quien destacó el valor que tiene la propuesta tanto para el sector como para la ciudad.

“Esta iniciativa es una cosa guapa para la ciudad; en los tiempos que corren mueve a mucha gente, en una época del año que está más parada, la de después del verano, e impulsa a la ciudad y a la sidra, sobre todo, para darle el valor que se merece”, afirmó. Rojo también detalló la propuesta culinaria con la que participa en esta edición: “Nuestra cazuelina es de marmitako y ofrecemos sidra de Trabanco, así que nada, a funcionar. Esperamos que a la gente le guste y que anime un poco la ciudad”.

La iniciativa, impulsada por Fenicia Marketing Gourmet y Divertia Gijón, busca reforzar el vínculo entre sidra y gastronomía mediante un recorrido que permite degustar distintas combinaciones de cazuelina y culín por los barrios de la ciudad. El jurado del certamen, cuyo pañuelo pañuelo conmemorativo de esta edición lleva la firma de la artista Chana Joglar, visitará todas las sidrerías durante los próximos días para fallar quien será el ganador.