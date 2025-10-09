¿Habrá "sidrobús" este año?: Estas son las novedades desde la organización de "Gijón de Sidra"

El culete inaugural de la 16.ª edición de “Gijón de Sidra” ya ha dado por comenzada la iniciativa, pero en el acto se echó en falta la mención y presencia de uno de los más tradicionales ingredientes del certamen. ¿Dónde está el "sidrobús"? ¿Lo habrá finalmente este año? La cita se prolongará hasta el 19 de octubre y reunirá a 34 sidrerías y 13 llagares de toda la ciudad y se arrojó algo de luz en su puesta de largo sobre esta cuestión.

El icónico autobús de dos pisos, que en anteriores ediciones transportaba a los participantes por los principales barrios con “chigres” inscritos, no estará presente al menos en los primeros días del evento por problemas técnicos en el vehículo que habitualmente presta el servicio como bus turístico de la ciudad. “Este año, por desgracia, no podremos contar con el sidrobús. Nos hemos enterado hace un par de días, hemos intentado traer otro sidrobús, pero no ha sido posible. Si al final lo conseguimos a lo largo del certamen, informaremos por redes sociales y por todos los medios”, anunció María González, coordinadora de proyectos de Fenicia, durante la presentación en sociedad del evento, que tuvo lugar en el Ayuntamiento este martes.

A su lado, Iván de la Plata, responsable de la organización, confirmó que “vamos a intentar solucionar el tema del bus”, aunque reconoció que “está muy complicado”. Y añadió: “Era muy importante, sobre todo para los niños, que les encantaba subirse. Seguimos luchando por ello”.

En la misma línea, en la inauguración del certamen sidrero de este año, celebrada en la sidrería La Maniega, en el barrio de El Llano, la propia González fue algo optimista sobre el asunto: “Estamos trabajando para conseguir que el segundo fin de semana haya sidrobús, pero la cosa está complicada. Al final ha sido un problema técnico de última hora y no lo podremos tener, al menos para este fin de semana”. Con un poco de suerte, los gijoneses podrán disfrutar del clásico autocar para el fin de semana próximo, correspondiente con los días 18 y 19 de octubre, en virtud a lo que afirma la coordinadora de la organización.