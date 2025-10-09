Hong Sang-soo, Valérie Donzelli y Ali Asgari, fichajes de lujo de Festival Internacional de Cine de Gijón

El Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX) ha anunciado la programación completa de sus secciones competitivas más destacadas, Albar y Retueyos, que conforman el núcleo artístico de su 63.ª edición, prevista del 14 al 22 de noviembre de 2025. En total, quince nuevos títulos se suman a una selección que reúne a cineastas de prestigio internacional y a nuevas voces del panorama contemporáneo, reafirmando al certamen gijonés como una de las citas imprescindibles del cine de autor en España.

La sección Albar contará con el regreso de algunos de los nombres más reconocidos del cine contemporáneo. El surcoreano Hong Sang-soo, uno de los directores más laureados en la historia del festival, presentará el estreno en España de What Does that Nature Say to You, una película que llega tras su paso por la Berlinale y que vuelve a mostrar su característico estilo minimalista para abordar los vínculos familiares y la precariedad del artista. También volverá a Gijón la francesa Valérie Donzelli, galardonada en 2011 con el Gran Premio Asturias por Declaración de guerra, que presentará À pied d'œuvre, una reflexión sobre la creación y el sentido del éxito en la era contemporánea, reconocida en Venecia con la Osella de Oro al Mejor Guion.

El director iraní Ali Asgari, habitual del circuito de festivales internacionales, participará fuera de concurso con Divine Comedy, una sátira sobre la censura en Irán protagonizada por cineastas que se interpretan a sí mismos. Entre las novedades de la sección destacan también L’intérêt d’Adam, de la belga Laura Wandel, que inauguró la Semana de la Crítica en Cannes; Ari, de la francesa Léonor Serraille, una historia íntima sobre la deriva emocional de un joven maestro estrenada en la Berlinale; y Reedland, ópera prima del neerlandés Sven Bresser, que compitió por la Caméra d’Or en Cannes y ha sido elegida candidata de los Países Bajos a los Oscar 2026.

Completan la programación de Albar títulos como Love Me Tender, de la francesa Anna Cazenave Cambet, protagonizada por Vicky Krieps, y Omaha, la ópera prima del estadounidense Cole Webley, premiada en Sundance y Deauville. Además, el festival contará con obras de autores consagrados como Radu Jude, Ira Sachs y Lluís Miñarro, este último con Emergency Exit, una producción que incluye un homenaje a Marisa Paredes.

La sección Retueyos, dedicada a las nuevas voces del cine internacional, presenta una cuidada selección de óperas primas y segundas películas que consolidan su identidad como espacio de descubrimiento. Entre ellas se encuentra Wind, Talk to Me, del serbio Stefan Djordjevic, ganadora del Corazón de Sarajevo; Sugarland, de la austríaca Isabella Brunäcker, una road movie minimalista que combina sensibilidad y realismo; y A Light That Never Goes Out, del finlandés Lauri-Matti Parppei, apadrinada por Francis Ford Coppola y elogiada por la crítica tras su paso por Cannes.

También competirán Love Letters, debut de la cineasta francesa Alice Douard, una comedia luminosa sobre maternidad y adopción; White Snail, de Elsa Kremser y Levin Peter, premiada en Locarno por su poética mezcla de ficción y documental; Follies, del canadiense Éric K. Boulianne, una comedia sobre las relaciones abiertas que fue ovacionada en Toronto; y Sechswochenamt, de la alemana Jacqueline Jansen, una mirada autobiográfica al duelo durante la pandemia que triunfó en el Festival de Múnich.

El FICX también dedicará atención al público joven con su sección Enfants Terribles, que incorporará Space Cadet, el primer largometraje de animación del músico y novelista gráfico canadiense Kid Koala. La película, presentada en la Berlinale y en el Festival de Annecy, narra sin diálogos la amistad entre una niña aspirante a astronauta y su robot guardián, con una banda sonora original compuesta por Karen O, vocalista de Yeah Yeah Yeahs.