Las llamas devoran un bajo de El Coto y desatan el pánico en Gijón: "Pensé que volábamos todos"

El barrio de El Coto vivió este mediodía momentos de gran tensión por un incendio declarado en un bajo de la calle Manuel Junquera, utilizado como vivienda por una "mujer conflictiva" conocida en la zona por sus continuos "incidentes" y "trapicheos", señalan los vecinos. El fuego, que provocó varias explosiones y una humareda, hizo cundir el pánico entre los los bloques de viviendas colindantes.

En pocos minutos acudieron al lugar bomberos, Policía Local y Policía Nacional, que consiguieron sofocar las llamas y asegurar la zona. “Pudo haber sido terrible, porque están por ahí los contadores y las tuberías del gas, pero gracias a Dios no pasó nada”, relataron testigos presenciales. El fuego se declaró sobre el mediodía y los servicios de emergencia precintaron el bajo afectado tras extinguir el incendio.

“Sentí que estallaba algo y me asomé a la ventana: vi llamas, fuego, horrible, tremendo. Las explosiones eran exageradas, pensé que volábamos todos”, relató una vecina, todavía nerviosa por lo ocurrido, que se puso en lo peor porque ya veía "los edificios desaparecer" y "seguían restallando cosas" mientras sufría un ataque de ansiedad.

En cuanto a la mujer que reside en el local colaboró con la Policía, asegurando que “alguien había echado gasolina en el interior” de la dependencia, según la versión de los vecinos. De igual manera, los residentes de la zona apuntan a un problema de convivencia que se prolonga desde hace casi un año.

“Es una vecina conflictiva, hay trapicheo constante, muchas noches los golpes, gritos e insultos nos deja sin dormir”, explican, para añadir, que después de uno de los últimos incidentes, el que que salió persiguiendo a un chico con un cuchillo, la cosa "parecía estar más tranquila".

El incendio, que no causó heridos, ha reavivado la preocupación por la situación en el entorno de las calles Conde Toreno y Manuel Junquera. “Llevamos un año y pico horrible”, lamentan los vecinos, poco optimistas con el contexto, al que se suma este último suceso que "casi provoca una desgracia”.