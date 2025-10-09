Pablo Batalla presenta su libro "La bandera en la cumbre"
El autor Pablo Batalla presentó ayer en la antigua Escuela de Comercio su libro "La bandera en la cumbre. Una historia política del montañismo". La presentación de esta obra fue organizada por la Sociedad Cultural Gijonesa. Durante la cita, Batalla (en el centro de la imagen) estuvo acompañado en la mesa por el geógrafo y experto en urbanismo David Alonso y la trabajadora social y montañera Noelia Ordieres.
