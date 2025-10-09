El PP de Gijón critica al Gobierno central por "convertir el plan de vías en una mera empresa de demolición"

El presidente del Partido Popular en Gijón, Andrés Ruiz, se mostró tajante este jueves a la hora de advertir que "no habrá intermodalidad hasta bien entrada la década de los 30 en la ciudad de Gijón". A través de una rueda de prensa para tratar los retrasos de la futura estación intermodal, Ruiz criticó al Gobierno central por "convertir el plan de vías en una mera empresa de demolición que no construye el futuro de Gijón, sino que lo paraliza sin un horizonte concreto".

Estas afirmaciones las lanzó Ruiz tras conocerse que el Ministerio de Transportes haya solicitado al de Transición Ecológica una prórroga de la declaración de impacto ambiental para el proyecto de la estación intermodal. Esa petición tiene por objetivo ampliarla en dos años, ya que la actual caduca en enero de 2026.

Además de esa solicitud, a principios de septiembre se confirmó que la entrega del proyecto de la estación intermodal se retrasaba tres meses, de octubre a enero, y que el presupuesto de la redacción crece en 461.978 euros, lo que deja una inversión total de 4,8 millones, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. "Esto implica que la elaboración del proyecto constructivo realmente necesario para la ejecución de las obras se retrasará todavía más", señaló Ruiz, antes de agregar que "a ello se suma que actualmente nos encontramos con una actuación sin ningún tipo de plazo definido para construir la estación intermodal, más allá del derribo del viaducto de la calle Carlos Marx".

Por ello, el presidente del PP en Gijón remarcó que "el Gobierno de Sánchez no tiene un plan de futuro para el plan de vías de Gijón y lo ha convertido en una mera empresa de demolición".

"Reiniciar todo el procedimiento"

Respecto a la petición para prorrogar la declaración de impacto ambiental, Ruiz indicó que "contemplamos con perplejidad y preocupación que el Ministerio de Transportes la deje caducar". "Según los precedentes que tenemos de la historia del plan de vías y de la no construcción de la estación intermodal, y también viendo los plazos actuales en el que nos manejamos, esta declaración, aun con la prórroga hasta 2028, está condenada a caducar en dos años, lo que obligará a reiniciar todo el procedimiento de evaluación en el año 2028", alertó Ruiz.

Teniendo en cuenta estos retrasos y la reciente solicitud, el presidente del PP en Gijón aseveró que "todo este proceso se prolongará más allá de dos años". "Si alguien cree que pueda hacerse en menos de dos años es que se cree mucho las mentiras que llegan desde Madrid", expresó Ruiz, quien puso el foco en Pedro Sánchez, Óscar Puente y el resto del Gobierno de España, así como en "la complacencia del Gobierno del Principado de Asturias". "No hay ningún tipo de plazo definido sobre la construcción. Tampoco hay hitos previstos para la integración ferroviaria ni un calendario de inversiones concretas comprometidas. No hay absolutamente nada", lamentó Ruiz, que recordó que "todo esto ocurre 23 años después de que se constituyera la sociedad de Gijón al Norte". "Lo único tangible es una promesa de derribo del viaducto de Carlos Marx", añadió el presidente del PP a nivel local, que apuntó que "la verdadera intención del actual Ministerio de Transportes es convertir la estación provisional en una estación perpetua".

Por otro lado, Ruiz se centró en la nueva Ley de Movilidad Sostenible para denunciar que "Sánchez y Puente, con la complacencia del Gobierno de Adrián Barbón, han dejado a Gijón sin las infraestructuras claves necesarias para acogerse a esa movilidad sostenible que tanto pregonan y que tanto recoge esta nueva ley". "Mientras se multiplican las imposiciones en materia de movilidad a los gijoneses y al conjunto de los españoles, el Gobierno de España sigue incumpliendo con la ciudad de Gijón", culminó Ruiz, quien entiende que "el Gobierno de España se ríe de Gijón".