Regresan las galas de la Coral San Antonio de Gijón: estas son las fechas y grupos participantes

"Es un proyecto que nos llena de ilusión, uno de los momentos más importantes de nuestra actividad anual", aseguraba este jueves Carmen Antuña, presidenta de la Agrupación Coral San Antonio de Gijón, en la presentación de una nueva edición de las Galas Corales impulsadas por el colectivo, que tendrán lugar los días 11, 18 y 25 de octubre. La iniciativa cuenta con el apoyo de varias entidades, entre ellas LA NUEVA ESPAÑA. Antuña agradeció el "papel clave" de este diario para la difusión de la cita y su "ayuda para acercar la música coral a todos los públicos".

El primer recital, que será además la jornada juvenil del certamen, se celebrará este sábado, a las 20.00 horas, en la iglesia de San José. Actuará el Coro Lumen. El 18 de octubre, a las 19.00 horas, el Antiguo Instituto acogerá el concierto del Coro La Flor de Pola de Lena y del Coro La Bodega de Candás. Y, para finalizar, el 25 de octubre cantarán la Coral Polifónica de Ribadeo y la propia Coral San Antonio. El acto comenzará a las 19.00 horas en el Antiguo Instituto. "Buscamos crear un espacio de encuentro de coros de Asturias y otras comunidades y apostar por nuevas generaciones", indicó Carmen Antuña, que reivindicó que estas galas "fortalecen nuestra identidad y proyectan Gijón hacia el exterior".

Las formaciones corales, "un pilar fundamental"

Montserrat López Moro, concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, señaló que la cita "contribuye al enriquecimiento de la vida cultural de la ciudad" y destacó que, en ese sentido, las formaciones corales "han sido un pilar fundamental con su larga trayectoria". La edil forista ensalzó que el programa de actuaciones "nos permitirá disfrutar de una variedad de estilos, repertorios y voces". La pintura del cartel de esta edición es obra de Purificación Rodríguez, integrante de la Coral San Antonio.

Por la izquierda, José Antonio Migoya, Montserrat López Moro y Carmen Antuña. / Ángel González

Además del Ayuntamiento, colaboran con el evento LA NUEVA ESPAÑA, la Federación de Coros de Asturias (Fecora) y Caja Gijón La Rural. José Antonio Migoya, director de la Fundación Caja Rural de Gijón, encomió la "excelente tradición coral" de la ciudad y resaltó que "estamos para apoyar iniciativas como esta". "Confiamos en que sea un encuentro inolvidable para todos", culminó Carmen Antuña para poner el broche a la presentación de estas Galas Corales, que comenzarán a sonar ya este sábado.