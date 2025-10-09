No todo es Tabacalera o estación intermodal: las otras inversiones del presupuesto de Gijón, de la Cuesta del Cholo a Marqués de San Esteban

No todo son grandes proyectos de ciudad, los pequeños también cuentan. Y suman. En unas 40 acciones se reparten los 34.576.300 euros que para inversiones reales se han reservado en el proyecto de presupuesto del Ayuntamiento para 2026. Es un 6,80 por ciento más que lo fijado en el presupuesto de partida del actual ejercicio. Al desarrollo de las obras del centro de arte de Tabacalera se destinan 2,5 millones, en lo que es la partida individual de mayor cuantía, pero no es la única referencia a Cimavilla en el anexo inversiones. Hay 50.000 euros para la adecuación de un local para personas mayores, 100.000 para actuar en Campo Valdés e impermeabilizar las Termas y otros 200.000 para la zona estancial de la Cuesta del Cholo.

La inversión en Tabacalera computa en el apartado de gestión de edificios y patrimonio municipal del anexo de inversiones donde también van 830.000 euros para la adaptación del edificio del Museo Nicanor Piñole y en el marco de que el actual museo se traslade a Tabacalera. A obras en la Casa Rosada se destinará otros 250.000 euros.

La playa de San Lorenzo, símbolo de la ciudad, también tiene un dinero presupuestado: 20.000 euros para reformar la balaustrada del Muro, 100.000 para una reforma de accesos que hagan de la playa una playa accesible y otros 150.000 para la reforma de la oficina de Turismo de La Escalerona.

A vías públicas se va un total de 4,7 millones de euros. Pero, ojo, que aquí computan los 1,4 millones que le toca pagar al Ayuntamiento como socio de Gijón al Norte de la primera fase de la estación intermodal –la que se centra en el derribo del puente de Carlos Marx y la remodelación de esa zona en superficie– y el millón de la anualidad de las obras en ejecución en el entorno de La Escuelona, en El Llano; además de una partida genérica de 900.000 euros para aglomerado de calles.

600.000 para vías rurales

Partidas de menor enjundia pero que conllevan un compromiso territorial importante son los 250.000 euros para la reforma del parque de Avelino Vidal en Nuevo Gijón, 100.000 para la plaza de la República, en El Coto, otros 100.000 para Los Fresnos, en El Llano, y 300.000 para un lavado de cara integral a Marqués de San Esteban, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA. Para los carriles bicis de Viesques y la carretera de Villaviciosa se reservan 250.000 euros. El programa de servicios en la zona rural se cuantifica en 812.300 euros, de los que 600.000 se van a reposición de pavimento en distintos caminos. Para una obra específica en Rioseco hay 99.400 euros

Impacto en el territorio también tendrán los 1,6 millones que se invertirán en patrimonio verde. Las partidas más cuantiosas son las de carácter genérico con 300.000 euros para naturalizaciones en espacios urbanos y 309.000 para renovación de juegos infantiles, pero sin olvidar que hay 90.000 euros para el parque de La Tejerona, 50.000 para adecuar la confluencia de las calles Quevedo y Leopoldo Alas, 70.000 para la plazoleta junto a la sede de la asociación vecinal de Pumarín, 55.000 euros para la calle Periodista Francisco Carantoña y 125.000 para una zona verde en la calle Matilde de la Torre, en Roces. A mejoras en zonas caninas irán 45.000 euros. Y al arbolado de Isabel la Católica, otros 60.000. La restauración de la fuente de Isabel II se lleva 80.000 euros.

Desde Participación Ciudadana se reservan 1,2 millones para la reforma del Hogar de Ceares y algo más de 250.000 euros para obras en asociaciones de vecinos, Pumarín y Deva ya concretadas.

Inaugurada la nueva jefatura de la Policía Local, la inversión municipal en el área de Seguridad Ciudadana se traslada al servicio de bomberos, que se llevan un millón en este presupuesto. Entre las partidas más importantes están los 600.000 euros para adquirir un vehículo con equipamiento especializado en intervenciones ante agentes Nucleares, Radiológicos, Biológicos y Químicos (NRBQ) y 150.000 vinculados al nuevo parque de bomberos que se plantea en Roces.

En materia de acción social, la partida más importante son los 1,2 millones para la reforma del Albergue Covadonga pero también hay un compromiso económico con la sede de Proyecto Hombre, con 25.000 euros para una nueva puerta, y con el plan de que Servicios Sociales ocupe dos plantas de la Casa del Mar. A adecuar ese espacio van 60.000 euros.

Los compromisos con Europa a través de las subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) hacen que la inversión en centros educativos sea más que potente en 2026. La partida de enseñanza tiene un global de 8 millones de los que se van 3,5 a Los Campos y 2,1 a Castiello. Ya no hay compromiso PRTR con el colegio Rey Pelayo pero a sus obras se destina un millón. También habrá actuaciones en los colegios Tremañes y Jacinto Benavente, con 50.000 euros cada uno, 165.000 para la cubierta del Pinzales y 150.000 para pintar la fachada del Alfonso Camín, en Roces. Al margen, aunque no deja de tener su componente educativa, están los casi 1,9 millones para completar la construcción de la escuela infantil de El Llano, la última de iniciativa municipal.

Más y más inversiones. Las de carácter deportivo que saldrán de las arcas del Ayuntamiento se concretan en 450.000 euros para mejoras en El Molinón y 1,4 millones para el centro deportivo de La Calzada. En los centros municipales se invertirán 623.000 euros. Hay planes para los equipamientos de La Calzada, La Arena, El Coto, El Llano y Gijón Sur aunque la partida más grande son los 400.000 euros para crear un centro de proximidad en Nuevo Roces.