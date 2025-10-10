Alberto García: "‘Barro’ tiene mucha analogía con temas buenos y malos de la sociedad"

Sobran las presentaciones para la banda "Alberto & García" en el panorama musical, aún más en el regional. El grupo presenta hoy, a las 21.00 horas en el Teatro Albéniz de Gijón, su nuevo trabajo de estudio, "Barro", una actuación enmarcada dentro de la gira "Vibra Mahou" y a la que sigue una gira por la piel de toro. "No sé queé puede esperar el público; nosotros, dar un buen concierto", adelanta su líder y vocalista, Alberto García.

¿Qué representa este nuevo disco en su trayectoria?

Aún no lo podemos saber, pero podemos decir que estamos orgullosos de él y que hemos intentado hacer las cosas mejor que nunca. Estamos muy satisfechos con el resultado, más allá de lo que signifique, que se verá en un futuro.

¿Qué pretenden transmitir?

Seguimos poniendo el peso en cada canción, que sean buenas, y somos muy abiertos a que cada uno interprete lo que quiera.

¿Por qué "Barro"?

Hay varios motivos, aunque el título está abierto a diversas interpretaciones. Hace muchas analogías, tanto buenas como malas, a cosas de esta sociedad. Por ejemplo, ante tanto éxito y limpieza que vemos en redes sociales y chirivitas vinculadas a nuestra profesión. También en referencia al barrizal que vive la sociedad. En el positivo, a un nivel metafísico, que es de donde surge todo; o la felicidad de un perro al retozar en el barro, porque los nuestros ilustran la portada.

Produce de nuevo Toni Brunet.

Sí, es uno más de la familia. Y hay tanto de todo, de nosotros como de Toni. El trabajo es colectivo, aunque él es el experto y tiene la última palabra en el resultado final.

Quique González y Guada, colaboran en esta ocasión.

En nuestra trayectoria tenemos muchas, pero todas parten del mismo sitio, que es una admiración profunda por los artistas y una relación personal. En estos casos concretos, partimos del mismo lugar. Tenemos la suerte de que estén cerca y hemos pasado al plano de admirarlos personalmente y por su manera de estar en el oficio. Que estén en el disco es un regalo y lo hacen mejor.

¿Qué canción será la primera apuesta?

El enganche es "Camaleón", aunque ya estamos centrados en el directo, con la gira que arrancamos el día 4 de octubre en O Grove. Estuvimos un año y medio en el estudio y hoy en el Albéniz de Gijón será la presentación oficial del disco.

¿Qué puede esperar el público?

No sé qué puede esperar; nosotros dar un buen concierto. Tocaremos todas las canciones del disco y será un día muy especial. Recorreremos más canciones nuestras y seguro que la actuación transmitirá nuestra emotividad y celebración a todo el que venga a vernos.