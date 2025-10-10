La Alcaldesa visita La Pecuaria, futura sede de la Universidad Europea
La urbanización del nuevo Parque Tecnológico, en plazo, podría terminar antes de fin de año
S. F. L.
En la semana en la que la Universidad Europea, y tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, anuncia que revisará su plan para poder sacar adelante un campus de entidad propia en Gijón, lo que supondrá el aterrizaje de una universidad privada en la ciudad, la alcaldesa Carmen Moriyón visitará hoy el espacio donde esta entidad ya ha comprado su finca: los terrenos de La Pecuaria para ampliar el Parque Tecnológico.
La obra de urbanización, cuyo inicio fue lo que permitió enajenar la finca que interesaba a la Europea y afianzar su elección de Gijón como sede, va en principio en plazo y si todo va bien podría terminar a final de año, que era último plazo estimado hace meses.
El gobierno local pidió esta semana "tranquilidad" respecto al nuevo decreto de Universidades, que, en general, endurece los criterios de implantación de nuevas universidades privadas en cuanto a los avales de calidad que deben presentar y el mínimo de alumnos que deben reunir en sus primeros años de implantación. La Universidad Europea manifestó, a ese respecto, que revisará su plan para asegurarse contar con un informe favorable y reafirmó su intención de impulsar un campus en Gijón, cuya tramitación aspira a "agilizar". En su previsión inicial estaba crear un gran campus de 7.000 metros cuadrados para más de 3.200 alumnos.
- Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
- Un cajón de 3,40 metros de eslora anclado al fondo del mar y contrapesos de hormigón: así se ensaya en Gijón el futuro de los campos solares marinos
- Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro: 'Somos fraternidad y esperamos que la Unidad Pastoral abra un nuevo camino
- Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
- Este es 'Piñolín', el gato callejero que tiene enamorado a medio Gijón: 'Todos los vecinos le echan de comer
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- Cinco heridos (uno de consideración) tras accidentarse un autobús urbano en Gijón
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos