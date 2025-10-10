La Alcaldesa visita La Pecuaria, futura sede de la Universidad Europea

En la semana en la que la Universidad Europea, y tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, anuncia que revisará su plan para poder sacar adelante un campus de entidad propia en Gijón, lo que supondrá el aterrizaje de una universidad privada en la ciudad, la alcaldesa Carmen Moriyón visitará hoy el espacio donde esta entidad ya ha comprado su finca: los terrenos de La Pecuaria para ampliar el Parque Tecnológico.

La obra de urbanización, cuyo inicio fue lo que permitió enajenar la finca que interesaba a la Europea y afianzar su elección de Gijón como sede, va en principio en plazo y si todo va bien podría terminar a final de año, que era último plazo estimado hace meses.

El gobierno local pidió esta semana "tranquilidad" respecto al nuevo decreto de Universidades, que, en general, endurece los criterios de implantación de nuevas universidades privadas en cuanto a los avales de calidad que deben presentar y el mínimo de alumnos que deben reunir en sus primeros años de implantación. La Universidad Europea manifestó, a ese respecto, que revisará su plan para asegurarse contar con un informe favorable y reafirmó su intención de impulsar un campus en Gijón, cuya tramitación aspira a "agilizar". En su previsión inicial estaba crear un gran campus de 7.000 metros cuadrados para más de 3.200 alumnos.