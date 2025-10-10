Así avanzan las obras para ampliar el Parque Tecnológico de Gijón, ya en su recta final

Las obras de urbanización en La Pecuaria para ampliar el Parque Tecnológico van en plazo y se entregarán, finalmente, a inicios de enero. El espacio, clave para el aterrizaje de la Universidad Europea en Gijón, se encuentra en una fase ya casi rematada de las redes de saneamiento y con una urbanización en ciernes que permite ver ya el trazado de las futuras calzadas y zonas verdes. La alcaldesa Carmen Moriyón vistió esta mañana el entorno, acompañada por los concejales Gilberto Villoria y Jesús Martínez Salvador, junto a técnicos de Dragados (responsable de la obra), de la EMA (que hace otra parte de la actuación) y trabajadores municipales, y aprovechó la visita para afianzar el apoyo del gobierno al plan de la universidad privada. “Tienen nuestra más absoluta colaboración”, aseguró.

Esta primera urbanización del nuevo Parque Tecnológico inició sus obras a inicios de año después de que el actual gobierno local aprobase un ligero cambio en el faseo previsto para excluir una finca de la Universidad de Oviedo que impedía lanzar formalmente el proyecto. Desde entonces, la actuación ha avanzado sin grandes sobresaltos, más allá de un ligero retraso inicial por varias jornadas de mal tiempo y de la agradable sorpresa de haber descubierto unos trazados murias antiguas en buen estado.

“Aprobamos ahora un modificado para integrar esas murias en la zona verde. Están reconstruidas y van a quedar como una parte más del parque”, defendió Villoria, que recordó que esta nueva urbanización generará 13.000 metros cuadrados de zonas verdes, lo que supone el 35 por ciento del ámbito. “La parcela de la futura Universidad Europea está yendo también a muy buen ritmo”, añadió el edil forista de Infraestructuras.

Una inversión millonaria

El ritmo de trabajo en el entorno está ahora en una de sus fases de mayor intensidad y se suma a las obras también en marcha de la EMA para ampliar las redes de abastecimiento de La Pecuaria, así que a lo largo de la avenida se veían esta mañana a decenas de operarios y máquinas trabajando a distintas alturas del terreno. “En esta parte ya acabamos con el soterramiento y estamos en la fase propia de urbanización, pavimentación y urbanización de la superficie”, resumió Villoria.

En datos, la urbanización de La Pecuaria requirió una inversión de 6,3 millones de euros y el modificado del proyecto para integrar las murias se aprovechará también para cambiar un detalle en los accesos para no interferir con el cementerio. Todo el ámbito ocupa 37.000 metros cuadrados.

El plan de la Universidad Europea

“Estamos viendo que los ‘dibujinos’ se convierten en realidades”, defendió, por su parte, la Regidora. “Allá donde mires, hay un proyecto en marcha en Gijón”, añadió. La forista aprovechó su visita, también, para defender el conocido plan de la Universidad Europea, que es por ahora la única entidad que ha formalizado la enajenación de una finca en este nuevo espacio urbanizado, y que tal y como adelantó esta semana LA NUEVA ESPAÑA deberá ahora revisar su plan ante el nuevo decreto estatal, que endurece los requisitos para la puesta en marcha de este tipo de iniciativas. “(La Universidad Europea) nos ha comunicado que ellos siguen interesados y que quieren desarrollar su proyecto educativo en comunidades como la nuestra. Apuestan por algo con lo que el gobierno de Gijón estamos completamente alineados: lo que buscamos es impulsar el talento local y contribuir al desarrollo económico y social del territorio”, defendió la Alcaldesa, que señaló: “Creo que tenemos que ser optimistas”.

Recordó también la Regidora que los responsables de la Europea “no tuvieron dudas” en interesarse por Gijón cuando vieron el espacio que se les ofrecía. Lo hicieron en una visita con responsables municipales que les permitieron ver la finca desde la torre de la Laboral. “Allí vieron que quieren estar en Gijón. Consideran que este es un ámbito privilegiado y nosotros, como Ayuntamiento, nos comprometimos a que la urbanización estuviese lista en tiempo y forma. Y hemos cumplido”, aseguró la forista.

Nuevas conversaciones con "sigilo"

Por su parte, Jesús Martínez Salvador, responsable de Urbanismo, añadió que en esta primera fase de la ampliación del Parque Tecnológico hay una tipología hay unas seis fincas, pero “de una tipología muy diversa” que impide aportar una previsión de cuántas empresas se implantarán en el terreno. “Algunas (fincas) están pensadas desde el ámbito formativo-educativo, con el ejemplo de la Europea, y otras son más del ámbito científico-tecnológico, pero toras son de equipamientos y dotaciones. Algunas son pequeñas, con una edificabilidad menor, pero otras son más grandes, con hasta 6.500 metros, y eso probablemente atraiga a un proyecto de unión de varias empresas. Creo que el diseño se hizo con mucho atino para hacer un parque tecnológico moderno, diferente al de Cabueñes, porque será más variado”, resumió.

“Esa tipología variada permite que pueda asentarse aquí desde un proyecto de una dimensión tan enorme como el de la Europea hasta otros proyectos más pequeñitos que quieran un servicio más especializado”, añadió. Sobre qué otras empresas podrán llegar a La Pecuaria, Martínez Salvador señaló que es aún pronto y que por ahora las conversaciones con los interesados se llevan “con sigilo”.