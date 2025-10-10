Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cara más bella de un «Gijón Bonito»: Estos son los ganadores de su concurso fotográfico

La iniciativa gastronómica entrega los premios del certamen, donde triunfaron las postales marítimas y sidreras

Entrega de premios del Concurso Fotográfico de "Gijón Bonito": En imágenes

Entrega de premios del Concurso Fotográfico de "Gijón Bonito": En imágenes

Ver galería

Entrega de premios del Concurso Fotográfico de "Gijón Bonito". / Juan Plaza

Oriol López

Gijón es bella y hay talento para capturar su hermosura. Así quedó patente en el IV Concurso de Fotografía de la iniciativa gastronómica «Gijón Bonito», que entregó ayer los galardones a las cuatro mejores instantáneas de las 350 propuestas presentadas. Las estampas marítimas y las sidreras sedujeron al jurado del certamen, entre cuyos patrocinadores figura LA NUEVA ESPAÑA.

En campeón de la categoría general fue Pepe Latas, con una imagen «onírica» del puerto deportivo; en segundo puesto, quedó Carlos Álvarez Castañón, que captó el oleaje «chocando incansablemente» contra las escaleras de la playa de San Lorenzo.

El arenal también fue objetivo del visor de Carmen Cascos, que inmortalizó a un corredor y su reflejo sobre la orilla para alzarse con el tercer puesto. El reconocimiento en la categoría gastro fue para Luis Eduardo Sánchez, que retrató el récord de escanciado de la sidra.

La dieciséis fotos finalistas se expondrán en la sala La Rampla, donde se realizó el acto, del 14 al 24 de octubre, de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas.

Noticias relacionadas y más

A la ceremonia, presentada por Vicente Fernández, de Nortegráfico –impulsores de la iniciativa–, acudieron la Vicealcaldesa, Ángela Pumariega; el edil de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, y Toño Migoya, director de Fundación Gijón Rural.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
  2. Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro: 'Somos fraternidad y esperamos que la Unidad Pastoral abra un nuevo camino
  3. Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
  4. Este es 'Piñolín', el gato callejero que tiene enamorado a medio Gijón: 'Todos los vecinos le echan de comer
  5. Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
  6. Cinco heridos (uno de consideración) tras accidentarse un autobús urbano en Gijón
  7. El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
  8. Grave accidente de madrugada en Gijón con un motorista herido: 'El casco le salió despedido

"Nunca debería haber ocurrido", dice el Puerto de Gijón sobre las 120.000 toneladas de carbón desaparecidas en la EBHI

"Nunca debería haber ocurrido", dice el Puerto de Gijón sobre las 120.000 toneladas de carbón desaparecidas en la EBHI

La cara más bella de un «Gijón Bonito»: Estos son los ganadores de su concurso fotográfico

La cara más bella de un «Gijón Bonito»: Estos son los ganadores de su concurso fotográfico

El Hospital Begoña de Gijón realizará las primeras cirugías de rodilla con el robot Cori en Asturias

El Hospital Begoña de Gijón realizará las primeras cirugías de rodilla con el robot Cori en Asturias

Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: "Atenta contra las víctimas del Franquismo"

Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: "Atenta contra las víctimas del Franquismo"

La primera fase de "Gijón, compra y vuelve" concluye antes de lo previsto: este es el motivo

La primera fase de "Gijón, compra y vuelve" concluye antes de lo previsto: este es el motivo

Solidaridad vecinal y material escolar se fusionan en El Llano: así es la "Operación Mochila"

Solidaridad vecinal y material escolar se fusionan en El Llano: así es la "Operación Mochila"

Así avanzan las obras para ampliar el Parque Tecnológico de Gijón, ya en su recta final

Así avanzan las obras para ampliar el Parque Tecnológico de Gijón, ya en su recta final

Un detenido por prender fuego a un bajo en Gijón en el que vivía una mujer: "Las explosiones fueron exageradas"

Un detenido por prender fuego a un bajo en Gijón en el que vivía una mujer: "Las explosiones fueron exageradas"
Tracking Pixel Contents