La cara más bella de un «Gijón Bonito»: Estos son los ganadores de su concurso fotográfico
La iniciativa gastronómica entrega los premios del certamen, donde triunfaron las postales marítimas y sidreras
Gijón es bella y hay talento para capturar su hermosura. Así quedó patente en el IV Concurso de Fotografía de la iniciativa gastronómica «Gijón Bonito», que entregó ayer los galardones a las cuatro mejores instantáneas de las 350 propuestas presentadas. Las estampas marítimas y las sidreras sedujeron al jurado del certamen, entre cuyos patrocinadores figura LA NUEVA ESPAÑA.
En campeón de la categoría general fue Pepe Latas, con una imagen «onírica» del puerto deportivo; en segundo puesto, quedó Carlos Álvarez Castañón, que captó el oleaje «chocando incansablemente» contra las escaleras de la playa de San Lorenzo.
El arenal también fue objetivo del visor de Carmen Cascos, que inmortalizó a un corredor y su reflejo sobre la orilla para alzarse con el tercer puesto. El reconocimiento en la categoría gastro fue para Luis Eduardo Sánchez, que retrató el récord de escanciado de la sidra.
La dieciséis fotos finalistas se expondrán en la sala La Rampla, donde se realizó el acto, del 14 al 24 de octubre, de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas.
A la ceremonia, presentada por Vicente Fernández, de Nortegráfico –impulsores de la iniciativa–, acudieron la Vicealcaldesa, Ángela Pumariega; el edil de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, y Toño Migoya, director de Fundación Gijón Rural.
