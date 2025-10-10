"Nunca debería haber ocurrido", dice el Puerto de Gijón sobre el carbón perdido en la Ebhi

"Estamos colaborando con la justicia en todo lo que precise". Son palabras de Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, tras la celebración del consejo de administración el Puerto celebrado esta mañana y con el objetivo de poner sobre la mesa los avances de la investigación interna de la Ebhi sobre las 120.000 toneladas de carbón desaparecido en su terminal. "Dicha investigación se está llevando a cabo y en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, que se ha celebrado esta mañana, hemos trasladado a los miembros del mismo las cuestiones surgidas en el transcurso de la misma. Unas cuestiones que, como comprenderán, no podemos compartir, ya que se trata de un proceso abierto y que corresponde instruir a la justicia", señaló la presidenta, si bien ya es conocido que en el seno de esa investigación se han detectado sospechas de ocultación de datos y falsedad documental por las que se ha expedientado a dos empleados.

"Como es conocido, en una de las primeras reuniones del consejo de administración celebradas tras mi toma de posesión como presidenta en el mes de febrero de este año 2025 anuncié mi intención de encargar una investigación interna en torno a la desaparición del carbón del buque 'Berge Triglav'", detalló la presidenta portuaria y exconsejera socialista. "Mi compromiso como presidenta, tanto de la empresa estatal Ebhi como de la autoridad portuaria, es actuar con rigor, transparencia, aportando luz a un suceso que es bastante evidente, que no debería haber ocurrido y en todo momento mantener informado tanto al Consejo de Administración del Puerto como de la sociedad Ebhisa de las actuaciones que se derivan del conocimiento de estos hechos", añadió.

Un investigación aún abierta

Ebhisa, bajo indicación de la presidenta portuaria Nieves Roqueñí, inicio una investigación interna la pasada primavera que llevó a la revisión de documentación propia y a citar a varios trabajadores para aportar su visión de los hechos. Este trabajo, que aún no se da por concluido, sí ha puesto sobre la mesa la sospechas lo suficientemente graves como para que el Puerto decidiese ponerla a disposición de la Fiscalía, que es quien debe ahora dictaminar si ve indicios de delito.

Lo que se investiga es qué fue de 120.000 de las 160.000 toneladas de carbón que NMR descargó en la Ebhi en 2020 y que eran propiedad de Telf, que demandó por apropiación indebida a esta empresa, inmersa en un recorrido judicial largo, y que deja en una situación compleja a la propia Ebhi por ser quien debía custodiar esa mercancía.