Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un detenido en Gijón por el incendio que provocó el pánico en el barrio de El Coto

El presunto autor de los hechos habría pasado a disposición judicial esta mañana

El local incendiado en el barrio de El Coto

El local incendiado en el barrio de El Coto / Lne

Oriol López

La Policía Nacional detuvo este jueves por la noche a un hombre como presunto autor del incendio declarado horas antes en un bajo de la calle Manuel Junquera, en el barrio gijonés de El Coto, que era utilizado como vivienda. El arresto se produjo sobre las 22.00 horas, según confirmaron fuentes policiales, y el detenido habría pasado a disposición judicial por la mañana.

El fuego, que se originó el jueves a mediodía, provocó momentos de gran tensión entre los vecinos. El bajo afectado, utilizado como vivienda por una mujer conocida en el barrio por sus continuos “incidentes” y “trapicheos”, ardió y provocó una serie de "explosiones" que hicieron cundir el pánico en los bloques colindantes. “Sentí que estallaba algo y me asomé a la ventana: vi llamas, fuego, horrible, tremendo. Las explosiones eran exageradas, pensé que volábamos todos”, relató una vecina, aún conmocionada por lo ocurrido.

Bomberos, Policía Local y Policía Nacional acudieron de inmediato al lugar y consiguieron sofocar las llamas. “Pudo haber sido terrible, porque están por ahí los contadores y las tuberías del gas, pero gracias a Dios no pasó nada”, señalaron los vecinos, que presenciaron la escena desde sus ventanas.

Los agentes de la Policía Científica acudieron al inmueble para realizar una inspección ocular y recabar pruebas sobre el origen del fuego. Según los testimonios recogidos en el barrio, la mujer que reside en el local aseguró a los agentes que “alguien había echado gasolina en el interior”, dato coherente ya que se ha efectuado la detención del presunto autor de los hechos.

Los vecinos, por su parte, manifiestan su hartazgo sobre la problemática con la mujer que reside en el local, que declaran padecer desde hace más de un año. “Es una vecina conflictiva, hay trapicheo constante, golpes, gritos, insultos... muchas noches sin dormir”, lamentan.

Noticias relacionadas y más

El incendio no causó heridos, pero sí un gran susto entre los residentes de las calles Manuel Junquera y Conde Toreno, cansados de incidentes cuyo origen es, supuestamente, ese local. “Llevamos un año y pico horrible”, resumió uno de ellos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
  2. Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro: 'Somos fraternidad y esperamos que la Unidad Pastoral abra un nuevo camino
  3. Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
  4. Este es 'Piñolín', el gato callejero que tiene enamorado a medio Gijón: 'Todos los vecinos le echan de comer
  5. Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
  6. Cinco heridos (uno de consideración) tras accidentarse un autobús urbano en Gijón
  7. El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
  8. Grave accidente de madrugada en Gijón con un motorista herido: 'El casco le salió despedido

Un detenido en Gijón por el incendio que provocó el pánico en el barrio de El Coto

Un detenido en Gijón por el incendio que provocó el pánico en el barrio de El Coto

La Alcaldesa visita La Pecuaria, futura sede de la Universidad Europea

La Alcaldesa visita La Pecuaria, futura sede de la Universidad Europea

Así avanzan las obras para ampliar el Parque Tecnológico de Gijón, ya en su recta final

Así avanzan las obras para ampliar el Parque Tecnológico de Gijón, ya en su recta final

Las aulas de la UNED de Gijón, llenas: ¿cómo es estudiar con 55 años... o más?

Las aulas de la UNED de Gijón, llenas: ¿cómo es estudiar con 55 años... o más?

Con linternas de móvil entre la oscuridad: la curiosa protesta vecinal para lograr luz en este parque de Gijón (y cómo lo lograron)

Con linternas de móvil entre la oscuridad: la curiosa protesta vecinal para lograr luz en este parque de Gijón (y cómo lo lograron)

Si coges el coche en Gijón mañana esto te interesa: cortes de tráfico y donde está prohibido aparcar por la media maratón

Si coges el coche en Gijón mañana esto te interesa: cortes de tráfico y donde está prohibido aparcar por la media maratón

La Ebhi entrevistó a empleados y revisó papeles durante meses por el caso del carbón desaparecido en el Puerto de Gijón

La Ebhi entrevistó a empleados y revisó papeles durante meses por el caso del carbón desaparecido en el Puerto de Gijón

El PSOE vuelve a pedir el freno al traslado del Museo Nicanor Piñole

Tracking Pixel Contents