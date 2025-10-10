Un detenido en Gijón por el incendio que provocó el pánico en el barrio de El Coto

La Policía Nacional detuvo este jueves por la noche a un hombre como presunto autor del incendio declarado horas antes en un bajo de la calle Manuel Junquera, en el barrio gijonés de El Coto, que era utilizado como vivienda. El arresto se produjo sobre las 22.00 horas, según confirmaron fuentes policiales, y el detenido habría pasado a disposición judicial por la mañana.

El fuego, que se originó el jueves a mediodía, provocó momentos de gran tensión entre los vecinos. El bajo afectado, utilizado como vivienda por una mujer conocida en el barrio por sus continuos “incidentes” y “trapicheos”, ardió y provocó una serie de "explosiones" que hicieron cundir el pánico en los bloques colindantes. “Sentí que estallaba algo y me asomé a la ventana: vi llamas, fuego, horrible, tremendo. Las explosiones eran exageradas, pensé que volábamos todos”, relató una vecina, aún conmocionada por lo ocurrido.

Bomberos, Policía Local y Policía Nacional acudieron de inmediato al lugar y consiguieron sofocar las llamas. “Pudo haber sido terrible, porque están por ahí los contadores y las tuberías del gas, pero gracias a Dios no pasó nada”, señalaron los vecinos, que presenciaron la escena desde sus ventanas.

Los agentes de la Policía Científica acudieron al inmueble para realizar una inspección ocular y recabar pruebas sobre el origen del fuego. Según los testimonios recogidos en el barrio, la mujer que reside en el local aseguró a los agentes que “alguien había echado gasolina en el interior”, dato coherente ya que se ha efectuado la detención del presunto autor de los hechos.

Los vecinos, por su parte, manifiestan su hartazgo sobre la problemática con la mujer que reside en el local, que declaran padecer desde hace más de un año. “Es una vecina conflictiva, hay trapicheo constante, golpes, gritos, insultos... muchas noches sin dormir”, lamentan.

El incendio no causó heridos, pero sí un gran susto entre los residentes de las calles Manuel Junquera y Conde Toreno, cansados de incidentes cuyo origen es, supuestamente, ese local. “Llevamos un año y pico horrible”, resumió uno de ellos.