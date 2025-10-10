Estudiar con más de 55 años: las alumnas veteranas llenan las aulas de la UNED

En muchos ámbitos la edad es un mero número. El aprendizaje, la formación, es uno de ellos. Una prueba fehaciente se encuentra en la avenida del Jardín Botánico, donde desarrolla su actividad la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED): su programa UNED Sénior, dirigido a mayores de 55 años, es un filón. Ha cubierto para este curso las 200 plazas disponibles, ninguna sorpresa para su alumnado, que ve una oportunidad inmejorable para "mantener activa la mente".

Conchita Domínguez tiene 66 años. Vecina de La Arena, tras jubilarse quería seguir "en la brecha intelectual" y "no quedarse obsoleta". Se apuntó hace unos años a un curso sobre ópera impartido por Javier Almuzara. "No era experta, pero me atraía la ópera", cuenta Domínguez. A ese le siguieron otros... y hasta hoy. "Vienes con gente afín a ti, con tus mismas inquietudes y necesidades", comenta Domínguez, que fue profesora durante su trayectoria laboral. "Es muy satisfactorio seguir aprendiendo", sostiene la alumna,. E incide en algo relevante: quienes se inscriben en UNED Sénior tienen vocación por continuar formándose, no hay obligaciones. "Lo de examinarnos ya lo pasamos", bromea Domínguez, apoyada en la mesa de una de las aulas que albergan clases del programa, cuatrimestral y con cuatro asignaturas de 25 horas cada una.

No quedarse "en blanco"

Quienes se apuntan a la iniciativa, que cumple quince años, comparten el deseo por alimentarse de conocimientos independientemente del momento vital. Como Charo Iglesias, enérgica a más no poder a sus 70 años: "Me jubilé y, como la cabeza a veces se queda en blanco, quería algo cultural", sostiene Iglesias. También se dedicó a la enseñanza. Residente en la zona de El Bibio, aprovecha la proximidad para ir y venir caminando a las clases. "Presta mucho; de música no tenía ni idea, los clásicos que di en Bachillerato y poco más, y aquí estoy aprendiendo mogollón", ensalza Charo Iglesias, cuya materia preferida, eso sí, es la Historia. Precisamente ayer arrancó un curso titulado "El territorio de la actual Asturias entre la Prehistoria y el final de la antigüedad". "Recomiendo el programa a todo el mundo que se jubila y quiere seguir ocupando la cabeza en algo", subraya Charo Iglesias.

El llamado boca-oreja también juega su papel para que más gente sepa de la existencia y del funcionamiento de UNED Sénior. La propia Charo Iglesias accedió a través de Magali Lada, que fue su "cicerone". A sus 68 años y tras una carrera en la que ejerció como profesora de música, acude al aula con las mismas ganas de aprender que décadas atrás. "Hay muchos temas que me interesan", afirma Lada, que estudió Filosofía y Letras en Oviedo y se formó en música de piano.

Nacida en Mieres pero vecina de Viesques, para Magali Lada se cumple aquello de que nunca es tarde para nada en la vida. "Hay que promocionar que este momento de la vida sea activo", asevera la experimentada alumna, que reivindica la presencialidad de los cursos. "No lo quiero online; aquí socializamos y somos casi como una familia", comenta.

"Llevo desde 2012 y sigo entusiasmada, son clases preciosas", proclama Marián Arias, que estudió en su día Geografía e Historia, una de sus pasiones pese a que después no se dedicara profesionalmente a ello. Su llegada a la UNED solo requirió de tiempo. "Vuelves a lo que más te gusta", indica Arias, residente en Oviedo y para la que asistir a los cursos es su "actividad lúdica principal".

Remedios Zapico, responsable de UNED Sénior, destaca el "poder de convocatoria" que tienen algunos profesores y ensalza que las asignaturas se impartan de manera presencial: "Permite interacciones y relaciones sociales de amistad, convivencia y proyectos en común". Insiste en que el objetivo del programa es "cultural y divulgativo, con una enseñanza amena". En los cursos predomina la gente de Gijón, aunque también hay alumnos de otras zonas de Asturias, si bien Zapico recalca que la sociedad local "es muy dinámica". Para muestra, el lleno que registran las plazas de UNED Sénior, que tumba el mito de que hay una edad para todo.